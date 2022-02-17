周子揚為陳楨怡送上最後的祝福　爆有第四者成二人分手原因

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）被「西貢地王之子」周子揚連番爆料，踢爆她一腳搭兩船、愛收兵、是長期吸煙者和想要女一角色換簽十年TVB長約等，港姐形象插水！潛水多時的Celina早前亦終於認錯兼道歉：「當決定放下一段病態關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果。但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」

陳楨怡港姐形象插水！（IG/@celina_harto）

Celina發文道歉。（IG@celina_harto）

雖然她與周子揚的拍拖證據不停被爆出，但Celina當時依然表示自己是單身，更形容這段為「病態關係」。對此，「前度」周子揚亦在IG回應及交代這件事，望事件得到平息：「我確實在2020年7月份跟她相戀，現在2022年結束我們的感情。在我們開始相戀的時候，她確實有男朋友，我們在三角關係的複雜情況下，我跟她繼續相戀，我仍然愛上了她。在2022年，當我們分手的時候，我仍然發現了她有另一個新的他。」

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周子揚自認是「第三者」。（IG/@choutszyeung）

周子揚親認為「第三者」外，他更發現「第四者」：「我承認：我對你忠情又痴情，你卻多情又忘情。這是我們不公平的感情種下的禍根。你欺騙了我，你欺騙了你的家人，你也欺騙了你的公司。對我們的感情，我感到非常遺憾，我們相戀甜蜜，但最終不能開花結果。雖然我已出盡全力，我確實已經盡力了。說真的，我還是比較喜歡你入行前的你，當時的你是最好。入行後的你，也是我的錯誤選擇。原諒我也是一個敢愛敢恨的人，我是一個非常真性情的人。抱打不平，對錯分明，黑白是非分得很清楚，說話直接，追求真理的人。」

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周子揚更希望Celina越來越好：「我不會不承認你，發生過的事情，就一定要勇敢去面對。希望接下來的日子，你要堅強地走下去，我們不要再互相傷害，畢竟我們曾經也相愛。我們也曾經有過一段美好的回憶，永遠在心中，我們的美好片段每次回想起來還是非常美好的，不會忘記。我不會再回應任何媒體報道，因為希望事情可以盡快平息過去，真心希望你越來越好，感恩曾經有你陪伴著我，祝福。」