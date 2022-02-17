英國BTS狂粉為偶像做縮下體手術　曾與Jimin人型紙版結婚引轟動

英國網紅Oli London以BTS防彈少年團狂粉聞名，他不但為了與偶像Jimin更似樣而整容20次外，他更曾於2020年宣布與人型紙版結婚而登上各國新聞。有指他為了更像韓國人，決定進行縮下體手術。



Oli London自2013年被BTS成員Jimin吸引住後，他已豪花超過25萬美金（195萬港元）整容多達20次，只為與偶像的外貌更相似。有指他最近因下體太大，覺得自己依然不夠像韓國人，所以計劃花約8000美元（約6.2萬港元）到泰國進行縮下體手術。Oli London甚至講到：「我不想冒犯任何人，但在韓國陰莖尺寸大約是8.89厘米。」希望通過手術讓自己成為100%韓國人。

Oli London最近表示打算到泰國進行縮下體手術。（IG/@londonoli）

Oli London的發言公開後引來不少網民批評，覺得他行為太出位外，亦直言有不尊重他人的意思。不過他一於少理，表明這是身體的自主權，亦沒有傷害他人，希望大眾能停止攻擊。Oli London在K-Pop粉絲界中相當有名，他不但為與Jimin見面替自己發行專輯等，他更於2020年與Jimin的人型紙版於拉斯維加斯結婚。Oli London形容結婚是他人生中最幸福的一天，事後他亦有在IG轉發各國的新聞報道。

Oli London 2020年宣布與Jimin人型紙版結婚。（IG/@londonoli）

為了更像韓國人，Oli London 8年內整容20次。（網上圖片）

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