許紹雄打本約700萬畀愛女新加坡開cafe：賺幾多都唔重要

許紹雄再打本畀愛女許惠菁開cafe，今次真係「三年抱兩」。(ig圖片）

移居新加坡嘅綠葉王許紹雄（Benz雄），於2020年初打本畀愛女許惠菁（Charmaine）開Cafe做生意。疫情之下，唔少行業都受到影響，投資者出擊前都十分謹慎，但身為廿四孝爸爸嘅Benz雄就萬事以愛女為先。踏入農曆年，Cafe第二間分店正式開業，而今次更選址在新加坡的黃金地段Orchard Road（烏節路）。

新鋪喺二月開始營業，許紹雄同老婆不時都會落去刲幫手。(ig圖片）

許紹雄近日同老婆齊齊接受新加坡媒體訪問時，透過第一間分店至今仍未回本，但認為生意有起有落，有危才有機，加上因為見到愛女充滿熱誠，身為父母有能力都會支持。許紹雄仲話「女兒賺幾多、會唔會做女強人，對我哋嚟講都唔重要，最重要係佢為自己事業奮鬥，同做出成績。」而許惠菁亦透露已經準備開設第三間分店，以特色小食為主，她又指3間餐飲店的總投資約為6、7百萬港元。身為最大金主嘅許紹雄，不時都會落鋪做人肉招牌，合照吹水樣樣有求必應，另外亦會在IG、小紅書等社交平台發文宣傳cafe，十分賣力。

Charmaine去年返香港時，亦都有將蛋糕、曲奇送比香港友人，而許紹雄亦有送贈圈中好友包括周潤發、米雪等人。(IG圖片）

其實Charmaine傳理系畢業後，本打想攻讀碩士，但礙於疫情影響而令計劃有變。其後開網店將親手整的曲奇和蛋糕等放上網賣，眼見生意不俗，在父母的鼓勵及支持下，於2020年底開店，佔地約1600呎。而新開分店是位於Orchard Road的大型購物商場 Wheelock Place，面積雖然不及第一分店，但勝在人流量極高。