IU突曬低胸婚紗照仙氣爆棚　網民爭住「搶妻」做佢老公：真係好靚

南韓女歌手IU（李知恩）出道13年，從「國民妹妹」到「最強音源女王」，甜美外型加上唱作俱佳，擄獲大批粉絲的心，影視歌三棲，亮眼成績外界有目共睹。人氣火紅的她，廣告代言接到手軟，近日， IU為珠寶品牌拍攝形象廣告，仙氣爆棚的模樣讓粉絲看了全暴動。



IU先前被南韓首飾品牌J.ESTINA選中成為代言人，近日， J.ESTINA公開IU為品牌拍攝的春季形象大片。影片中， IU 以一襲白色平口禮服亮相，披著一頭浪漫捲髮，沈睡在花團錦簇中，陽光一照，宛如仙女下凡，之後換上裸色薄紗細肩帶洋裝，化身春之女神，配上蝴蝶環繞點綴，畫面看起來相當夢幻。

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另外品牌的形象照， IU 則是一連換了三套夢幻洋裝，包含先前的白色平口禮服、裸色薄紗細肩帶洋裝以及水藍色禮服，氣質高貴優雅。影片曝光，釣出整排藍勾勾留言狂讚「太完美了」，粉絲看了則是激動直呼「美到哭」、「女神有夠夢幻」、「我婆好美」。

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