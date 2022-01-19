YouTube韓國女偶像搜索量排行　BLACKPINK紅爆全球仍輸IU、TWICE

韓國KPOP界多年來盛產女團，當中有不少隊更成功紅出國際，由以前的少女時代，到現時的BLACKPINK等等，要在如此大競爭力的市場中要維持「大勢歌手」和「大勢團體」的地位絕不容易。韓國YouTube歷年女偶像的搜索量排行榜於最近出爐，「國民女團」少女時代橫掃2010年至2013年的第一名，之後逐漸被新冒起的女團取代，而近年在全球人氣高企的BLACKPINK卻在韓國人氣不及TWICE和IU，從來未拿過第一，而IU則是成績最穩定的女偶像，連續12年成功登上女偶像TOP5，在韓國的地位多年來依然不可動搖。



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YouTube韓國歷年搜索量排行榜 防彈少年團連續七年排男偶像第一