陳冠希NFT開售意外頻生　支持者畀錢收唔到貨令底價跌破發行價

陳冠希日前（15/02）推出首個 NFT 系列「RED NVLPE」，由8個不同界別的創作者合作推出一個系列總計8, 888個NFT，而每枚NFT售價為 0.1888 顆以太幣（ETH）（約港幣$4,500）。鑄造過程出現事故引起大量爭議。



陳冠希NFT跌破發行價。（截圖）

當日開售前社群反應相當熱烈，更有人預計mint（鑄造）後轉手獲十倍以上利潤，不過當天鑄造（即於網頁購買第一手NFT）過程卻引起大量爭議，原因出於有不少買家表示在鑄造後並沒有收到官方的NFT，更有人付款後過了15個小時也收不到NFT（一般mint過程最多只花30分鐘），有些人則付了一次交易金額，事後卻收到多於一個NFT。不少買家都表示表示交易過程出現重大問題，因而對項目方徹底失望。事件令不少買家拋售存貨，直至截稿為止，陳冠希的NFT項目「2426c TRENDY GANG SERIES01 featuring CLOT "SOULJAHZ"」底價已破發行售價的 0.1888ETH，只有0.175ETH，未計算mint過程的gas fee（手續費），帳面已損失約港幣300元左右，接近7%。

據粗略估計，是次NFT發行，陳冠希NFT項目共可得約接近4千萬港幣收入。

陳冠希NFT十分有特色。（網上圖片）

有支持者表示十分失望。（網上圖片）