【NFT】陳冠希虛擬品牌2426C新項目　8,888款NFT 2月15日全面開售

【NFT/ 陳冠希/ EDC】當戴祖儀這類新演員可以靠推出6,888個NFT大賺500萬之際，作為大中華區潮流一哥的EDC陳冠希，又豈有袖手旁觀，不涉足這龐大WEB3市場之理？



其實早前EDC便成立了一個名曰2426C的平台，專門開發一系列Web3 NFT虛擬藝術產品為己任。而日前2426C便宣告正式啟動名曰"NVPLE"的NFT Series，聯合CLOT、EDC × EGRA、Dr. Woo、Emotionally Unavailable、XIN YU、James Fauntleroy、 Objective Collectibles、Sandra Jockus 8大單位，製作出8,888個NFT並於2月15日全面開售。

EDC × EGRA 以EDC ALIENEGRA荊棘肖像為題材。（2426C）

仿如黑死牟的6眼異形版本。（2426C）

ALIENEGRA荊棘NFT在CLOT的創作史上地位不凡。（CLOT）

由8大單位製作出來的8,888個NFT之中，每個單位均會設計數款NFT，每款各有稀有程度分別，最普及的有2,076個，最稀有的則只有88個。最矚目作品，首推EDC × EGRA自家製作，以EDC肖像為題材的多款ALIENEGRA荊棘NFT，既有正常雙眼版本，亦有仿如黑死牟一般6眼異形版本，絕對有被炒上天價的能力。

另一款CLOT NFT，陳冠希便邀請到藝術家ET合作，以CLOT TRENDY GANG為主題。（2426C）

藝術家XIN YU則繼續大玩可愛油畫動物風。（2426C）

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至於另一款CLOT NFT，陳冠希便邀請到藝術家ET合作，以CLOT TRENDY GANG為主題，打造8 Bit NFT藝術收藏品，風格有如90年代街頭霸王一樣的美學，令人回味。其他有份參與NVLPE的藝術家及潮牌，均施展渾身解數，將自家標誌性絕技融入設計之中。Dr. Woo限量88枚的公仔外貌NFT，將他馳名世界的線性紋身美學注入其中，別樹一格；藝術家XIN YU則繼續大玩可愛油畫動物風；Emotionally Unavailable就把招牌溶解心心變化成多個顏色，各有特色，購買詳情可以到2426C官方IG詳細了解。