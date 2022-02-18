林盛斌受疫情影響收入大減　Bob嫂密密做幫補家計吸金力強勁

一向口才了得的林盛斌（Bob）身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，撈得風生水起，有傳出名是「爆騷王」的他平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷，C君更曾在《大整蠱》中大爆Bob的年收入：「喺嗰一年賺咗2000萬，係真㗎。」事業成功的背後當然離不開太太的支持。不過由於疫情關係，Bob收入大減，Bob嫂黃乙頤（Pearl）除了打點全家大小事務之外，更密密做幫補家計：「佢同朋友開發咗兩三個小生意，做下一啲小買賣，又建立網上平台，又開下網店，又做下KOL開下live咁。」



C君曾大爆Bob年賺2000萬！（視覺中國）

Bob太太黃乙頤（Pearl）發揮所長，幫補家計。（IG@bob_lamshingbun）

不過Bob指Pearl的小生意同小網店都曾經受到不必要的惡意網絡攻擊，但Bob嫂依然努力做好每個工作，Bob希望大家可以多多支持：「我好想送一份小心意畀佢，大家可唔可以幫幫手，去佢嘅網店嗰度，Like下佢個page，留個鼓勵性嘅comment。又或者如果你覺得佢啲產品啱用啱使嘅話，平平哋，支援下，幫襯下，可以話係我介紹，未必可以平啲，不過招呼應該會好啲，哈哈！唔知可唔可以幫我做下呢個動作呢？感謝您。」

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據知Bob嫂鑽研玄學多年，主張以西方通靈、塔羅占卜術，結合中國傳統風水術數，近年開始踏足玄學界，吸引不少客人幫襯。擅長手工製作的Pearl更從玄學方面推出自家周邊商品，例如靈氣香皂，幫客人趕走衰運，實行賺多一筆。此外，她還是一位有專業資格的芳療師及保鮮花藝師，將兩樣專業技能融入於自家產品當中，推出香薰肥皂、永生花等，再叫客人將產品放到吉位，全方位大搞玄學事業。近年Pearl還研究生酮斷食，她更發掘多一條財路開網店賣健康產品，「百足咁多爪」的她吸金能力絕對不輸Bob！

一家六口好幸福！（IG@bob_lamshingbun）

Bob一家六口住在九龍塘四層獨立屋：