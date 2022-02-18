黃宗澤吳卓羲公開嘲笑胡定欣「老」　口出狂言：叫佢保養好啲啦！

由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、黃智雯和蔡思貝等主演的邵氏劇《廉政狙擊．黑幕》早於去年10月煞科，不過最近就有網民翻出他們拍攝期間一段《東張西望》的訪問，期間黃宗澤和吳卓羲竟公開嘲笑兩屆視後胡定欣，更口出狂言：「叫佢保養好啲啦！」

《廉政狙擊．黑幕》早於去年10月煞科。(ig圖片）

胡定欣在劇中飾演黃宗澤家姐，吳卓羲笑言演阿妹就不成立。（影片截圖）

點撃下圖睇點樣公開中傷胡定欣：

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訪問提到黃宗澤、吳卓羲和胡定欣繼2003年的《衝上雲霄》後再度合作，吳卓羲就講道：「佢（胡定欣）係做阿波（黃宗澤）嘅家姐，咁做阿妹就唔成立啦！你叫佢保……」黃宗澤接著講：「保養好啲啦！」而同場的胡定欣就在訪問笑稱：「原來大家都唔係想做我男朋友係想做我個仔，啲男士係咪覺得我好有母愛先？」，化解尷尬。

胡定欣非常大方，稱大家都想做她的兒子！（影片截圖）

現年40的胡定欣自從剪完短髮後，被不少網民稱顏值迅速下跌，早前在《白色強人2》中就初顯老態，這次和黃智雯、蔡思貝和林夏薇站一起，更是被襯托得仿佛大姐一般！然而，胡定欣並非第一次被男藝人中傷，她曾被陳展鵬公開貶低，致其後他們弄得水火不容關係漸變惡劣；事隔五年，男方在《香港01》訪問時承認為保護當時和太太剛萌芽的戀情公開中傷胡定欣，直言緋聞事件令他愧對現任太太。而在新劇《破毒強人》中，胡定欣會再次以長髮造型登場，不得不說顏值回勇！