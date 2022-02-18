鍾楚紅62歲生日被鮮花包圍心情大靚　堅拒醫美全靠5招美貌如昔

淡出影壇多年的鍾楚紅（紅姑），近年養尊處優，閒時相約好友聚會、行山，亦有出席活動露面，生活健康低調。前日（16日）是紅姑62歲生日，昨日（17日）她在微博曬出近照，並寫道：「每年生日都收到大家滿滿的祝福，非常感恩！今年的願望，願大家平安。」相中所見她收到的花束、花籃多到堆成山，心情大靚的紅姑氣質美貌依然，魅力不減！



生日快樂！（微博@鍾楚紅Cherie）

紅姑在1979年參選港姐，但當時只得第四名，之後她得到電影公司垂青，展開演藝生涯。身為影視圈公認的美人，紅姑不但外形出眾，在不同時期更有不同美態，當年她參選港姐時青春活潑，以泳裝上陣的她盡騷完美體態，在大銀幕上的她又風情萬種，就連張國榮都曾公開大讚：「鍾記太靚，靚到就算演戲有少少瑕疵，有少少錯誤，你都會原諒佢。」擁有性感厚唇兼迷人身材的紅姑是80年代最灸手可熱的花旦之一，當年她與林青霞、張曼玉及梅艷芳被合稱為「霞玉芳紅」，更有「香港瑪麗蓮夢露」的稱譽，是不少男士心目中的女神。

張國榮曾公開大讚紅姑的美貌。（劇照）

重溫紅姑不同時期美態：

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追求者無數的紅姑，在1991年嫁給廣告才子朱家鼎後淡出演藝圈，可惜2007年朱家鼎因大腸癌病逝，而紅姑在丈夫離世後亦沒有再婚的打算，據知她早年靠投資房地產獲利不少，現時有三套物業，總值超過一億港元，生活無憂。雖然已經年過60，但紅姑依然美艷動人，她習慣每日早上起身就做運動，尤其鍾意行山，而飲食方面就以健康清淡為主，多菜少肉，每餐只吃到七分飽，此外她平日也有喝綠茶的習慣，有助抗氧化。平時紅姑亦特別注重皮膚保濕，她透露化妝袋必備保濕用品，隨時替肌膚補水。除了外在保養之外，紅姑認為保持心境開朗亦很重要，一直追求自然美的她，堅持不靠醫美讓青春常駐，選擇自然地老去，她曾表示：「人人總是要老的，認清這一點，繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。」