周子揚被爆與人妻酒店密會兼撞破濕吻　周子揚：佢話自己單身

有讀者報料指去年5月開始，周子揚與人妻多次在酒店密會，而人妻一直不知道陳楨怡的存在。（資料圖片)

陳楨怡（Celina）人在內地工作，但接連被「前度」周子揚爆料，在陳楨怡道歉過後，周子揚在IG發文表示明知陳楨怡有男朋友，但仍要跟對方發展，直認自己承認係第三者之餘，又指發現「第四者」，關係七國咁亂。

不過喺周子揚發文後，有讀者向《香港01》報料指周子揚去年5月在一個酒局上，與一名30多歲的人妻W小姐認識，之後不時密會，又指周子揚自揭第三者前夕(16日)，依然有心情與人妻去到北角維港凱悅尚萃酒「開房」。由讀者提供的Whatsapp圖片所見，周子揚以baby稱人妻，並在酒店密會後傳訊息給對方「baby 你安全回到家了嗎」、「你安全到達屋企 我就放心了」。

周子揚已經不是第一次捲入三角戀，當年他與何天兒的「兒子戀」曾鬧得沸沸揚揚，兩人分手後不歡而散，更隔空對罵兼互出律師信！（視覺中國）

報料者其後承認是人妻的老公，並指去年周子指送人妻返屋企時，在車上濕吻時遭撞破，周子揚先係表示唔知人妻原來已婚，之後不停認錯，並保證唔會再與人妻見面。「因為有佢介入，我同老婆關係已經好難修補。上次放過佢真係太仁慈，見佢前日仲出嚟扮受害人真係好嬲。」

周子摻表示因為發現陳楨怡瞞著他，與內地演員路宏慶祝生日以及除夕，與她吵架後遭封鎖IG，最後在1月2日分手。（IG圖片）

對於被指偷食人妻，周子揚接受《香港01》訪問時，先係表示「我諗係搞錯咗」，但好快話自己認識W小姐，並表示：「你不如去check下佢哋結婚未，以我所知係未。（有無試過送Ｗ返屋企，然後同Ｗ另一半發生爭執？）平時有聚會，如果太夜我都會送朋友返屋企，或者附近地鐵站。有男有女，一視同仁。」周子揚又指自己與陳楨怡交往時十分專一。「我同佢1月2日分開，之後有正常識朋友。而你講嘅W小姐，我好肯定佢冇結婚，我問過佢3次，佢都話自己係單身。」

周子揚承認與Ｗ小姐認識，但他強調對方沒有結婚。（資料圖片）

而酒店密會一事，周子揚先係反問16號即係幾時，之後話自己因為做生意，所以不時都會去酒店同客人見面。「可能我呢排多新聞，有人想趁機誣我。」周子揚指爆料者是Ｗ的前度，二人已分開一段時間，對於被指偷食感到十分無奈。「上次同佢見面，都係一班朋友打邊爐，有男有女。」

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