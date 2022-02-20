馮素波馮寶寶家族演藝世家　細佬曾係TVB高層兼韓馬利前夫

馮素波近日接受《安哥同學會》訪問時，提到父母當年不時將佢同馮寶寶比較，令佢曾經感到十分委屈，亦曾經對爸爸充滿怨恨。

馮素波曾對爸爸充滿怨恨，直到對方年老時才解開心結。（網上圖片）

現年77歲嘅馮素波，出生於演藝世家，父親馮峰係粵語電影演員和導演，1950執導的《細路祥》，捧紅了李小龍。參與過百作品，1949年，馮峰被健身彈弓傷到左眼，幸好未致失明，但幾年後破相慢慢呈現，生計也隨之陷入困境。為咗一家嘅生活，馮峰由主角、配角、丑角，最後連特約工作都做埋。馮峰先後有三位妻子：張雪英、陳惠瑜及潘林梅。波姐的媽媽潘林梅並非正室，波姐曾表示他與爸爸走埠後，返到香港發現屋企由原有兩房，改為一房，馮峰正妻張雪英吩咐兒子讓出客廳的帆布床予波姐，波姐對爸爸的部份怨恨是因為他當時袖手旁觀。

馮敬文參與了過百套電影作品。（網上圖片)

馮峰的弟弟馮敬文，25歲時以電影《少婦的瘋狂》出道，曾與許冠文、許冠傑主演《鬼馬雙星》，飾演荷官；他最後的作品是90年與周潤發、張艾嘉合作的《吉星拱照》，戲中飾演電流理療師傅，馮敬文縱橫影壇53年之久，為影壇作出不不少供獻。

馮寶寶（左）與馮素波。（網上圖片）

馮寶寶是波姐的同父異母(陳惠瑜)姐姐，不過他在16歲時被揭發馮峰不是親生父親，精神大受打擊，曾淡出演藝界一段時間，遠赴英國留學。波姐的弟弟馮克安本是粵劇演員，後轉做電影演員，不時與劉家良、洪金寶、成龍等人合作，2016年因癌症離世。波姐的弟弟馮吉隆曾是無綫的高層，亦是韓馬利的第二任丈夫，唯當時因第三者而令二人婚姻破裂。波姐的姐夫余子明，效力無綫多年，至兩年前因不滿一年一騷的合約而離巢。由於波姐同妹妹馮素雲容貌十分相似，因為余子明不時被誤會，甚至當年結婚派發喜帖時，更有朋友以為她連老婆的名字都印錯。