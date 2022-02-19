呂良偉無懼寒冷天氣行山？　大曬麒麟臂網民大讚︰看上去像30歲

今日是農曆正月十九日有雨水節氣，天氣亦比較寒冷些，相信有不少人都躲在被窩裡久久不起。但對於呂良偉來說他認為春天是一個好好養生的時機，應該要早起，並在微博一連上貼多張舊的行山照提醒大家要早起養生，壯碩的麒麟臂讓不少網友激讚並揚言他看上去好像只有30歲似的，外型完全不輸年輕男士。

呂良偉的外型完全不像是一位65歲的大叔。（呂良偉微博圖片）

眼見

眼見呂良偉上貼多張同太太一起行山的舊照片，戴上墨鏡同cap帽的他行到高峰處時，則脫下外衣展露內裡的無袖上衣，大展壯碩手臂肌肉，並高興地展開雙手拍照，手臂的肌肉線條明顯可見，更一連擺出多個有型Pose，乍看之下完全不像已是一位65歲的大叔，身材同皮膚狀態都保持得非常好，他留言表示：「今日雨水春雨潤萬物，破土為新生。言萬物湊地而出，隨陽而生也，春天亦是順時養生的好時機！切記可以晚睡但一定要早起哦，讓身體與春天的生氣融合，生氣勃勃，所願皆所得的概率增大疫情之下大家更要强健自身哦！」看得出他是一位對養生甚有研究的男明星。而有網友見到他行山照片後都激讚，更揚言他看上去像30歲而已，絕對是對呂良偉保養得宜的一個肯定。

呂良偉大曬手臂肌肉。（呂良偉微博圖片）