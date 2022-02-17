因為是朋友呀｜Joey爆阿Sa係小麥霸　周筆暢唔俾面：唱得不好

由天后容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集節目中，她們就邀請了圈中好友內地歌手周筆暢作客，一起在河北省秦皇島市體驗生活。在其中一個行程中她們就選擇走去唱KTV，演繹了多首經典名曲，讓不少網友直言是聽免費演唱會，另外Joey還自爆因為一位天后關係令她要成為歌手，其還會模仿對方唱歌相當有神韻。

最新一集邀得周筆暢做嘉賓。（《因為是朋友呀》微博圖片）

來到秦皇島市的她們除了體驗射箭﹑玩小型賽車之外，沒想到她們還選擇走去唱KTV。在前往目的地之前，Joey就大爆阿Sa在KTV有一個小稱號，原來就是「小麥霸」，即使令她感到尷尬揚言：「那你們在我就不敢唱。」及後Joey就強烈表示：「不會」，而在旁的周筆暢則附和：「就是要那種唱得不好的人在裡面。」完全不給面子阿Sa，令她內心大受打擊：「我要回家了」，非常好笑。其實是好朋友才會如此坦白講笑，可見她們的友誼是多麼的好。

周筆暢話阿Sa唱歌不好。（影片截圖）

而在KTV當中阿Sa果不然是小麥霸，幾乎首首歌都會唱，過程中她們一行人點播了許多首經典名曲，包括張學友《情書》﹑孫燕姿《我不難過》﹑張惠妹《Bad Boy》，還有在唱到鄭秀文《煞科》時大家非常high，令到一向文靜的阿嬌亦忍不住跳舞，整個場面猶如一場迷你演唱會，讓不少網友直言聽出耳油，是一場免費演唱會。

她們在KTV唱了不少歌曲。（影片截圖）

其實當中還唱到王菲《約定》的時候，一度令Joey非常感動，更有感而發自爆因為對方而成為歌手：「我覺得這一首真的代表了我的青春，我為什麼現在當歌手，我覺得要謝謝王菲。」還直言叫阿Sa幫她告訴謝霆鋒轉達王菲，令到她莫名尷尬：「我可以直接去找王菲嗎？」

Joey因為王菲關係而成為歌手。（影片截圖）

Joey曾經講過欣賞王菲多個優點。（影片截圖）

事實上，Joey一直視王菲為偶像，曾在多年前的綜藝節目上表示自己非常欣賞對方多個優點：「我入行的時候特別喜歡王菲，她的唱歌﹑她的表演﹑她的不Care，不拘小節，我覺得特別有型。」另外，她還會模仿王菲唱歌，特別是對方的小哭腔尾音，Joey唱得神似還會自帶一些王菲自然﹑隨意的動作，令好姐妹阿Sa同阿嬌看得開心。

Joey還會模仿王菲。（影片截圖）