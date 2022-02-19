歌手林欣彤疑中招　有明顯病徵自我檢測結果不一

香港第五波疫情愈演愈烈，演藝圈亦宣告失守，相繼有多名幕前藝人在連日來宣布確診，歌手林欣彤今日（19日）在IG宣布疑中招，更呼籲：「已驗證我今日用self test kit check到陽性，建議大家用self test kit唔好淨係用同一方法／牌子。」

林欣彤稱自我檢測結果不一，但自己有明顯病徵。（IG/@maglam）

林欣彤分享自己經歷：「前幾日其實我都已經有病徵，我連續幾日用同一個方法／牌子嘅test kit去測（係撩鼻嘅方式，我簡稱佢為A）keep住check到係陰性。我琴日同今日病徵嚴重咗，再用A去test，都係陰性Negative，然後我再用另一牌子去試（係放脷底嘅，我稱為B）Test到係陽性Positive。我推測可能我今日之前已經係陽性，不過A check唔到，但用A check我同住嘅係陽性positive嘅人，A係check到嫁。結論：A喺我身上唔work ，但喺其他人身上work；B就喺我身上work。（我啱啱係喺同一時間一齊用A同B）， 所以我建議大家如果覺得自己有病徵，想check可以試下用唔同方法嘅test kit去check呀，唔好一直用同一個！」她更指自己將會用政府的樽仔去check，看是否自己真的是陽性。

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