姜濤連番追問「鍾意我定Anson Lo」　讚小妹妹答案出色：有前途！

MIRROR成員姜濤近日忙於拍攝ViuTV新劇《季前賽》，日前他在IG上載短片詢問同劇小演員阿Bean自己是誰，可惜對方卻認錯他為Anson Lo（盧瀚霆），姜濤立即露出失望表情。事後阿Bean家人解釋是一場誤會，原來阿Bean一直以為姜濤姓「盧」，全名叫「盧姜濤」，因而誤以為姜濤和Anson Lo是同一人，非常搞笑。



姜濤日前被認錯為Anson Lo。（IG/ @keung_show）

今日（19日），姜濤再接再厲問阿Bean：「我係邊個？」，阿Bean回答：「你係姜濤，我而家知道你唔係叫Anson Lo喇個英文名。」姜濤隨即一臉滿足更向阿Bean隔空送上飛吻。他於IG上載短片時更大讚Bean「叻」，兼送上心心表情符號。不少人大讚姜濤十分可愛，亦非常羨慕阿Bean：「我都想做個妹妹」、「太可愛了」。

另外，姜濤亦在IG限時動態上載更多與阿Bean的互動，他叫阿Bean在自己與Anson Lo之間作出選擇：「姜濤定Anson Lo，你鍾意邊個？」，阿Bean卻十分醒目說：「Same, all the same」，在姜濤的連番追問下，阿Bean只回答同一答案，姜濤不禁撒嬌扁嘴，最終邱士縉（Stanley）前來為阿Bean解圍，敵不過小妹妹的姜濤不禁說：「小女孩，有前途」。

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