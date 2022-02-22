谷愛凌直播多次現尷尬場面　張藝興自薦宣傳加好友被指蹭熱度

北京冬奧會雖然已經落幕，不過作為冬奧會焦點勇奪2金1銀的谷愛凌仍然備受關注。近日她罕有地同明星連線玩直播，不過張藝興（Lay）的表現卻受到許多批評，事關他似乎沒有做足功課就同谷愛凌閒談，過程中不時出現停頓期無話可說，而且他不停向對方推薦自己的音樂作品等，讓不少網友覺得整場直播好尷尬，更直指Lay是普信男（相貌普通卻過度自信的男生）。

谷愛凌是今屆冬奧的焦點。（微博圖片）

在這一場直播活動中，官方平台則邀請了張藝興同谷愛凌連線直播，一開始Lay就不停狂讚谷愛凌，還稱呼對方為谷老師，連忙讓她感到不好意思，Lay表示：「谷老師好，為愛凌打扣（call），主要是在看愛凌比賽了，恭喜愛凌獲得了兩金一銀。感覺在空中做了一個舞蹈的freestyle，太厲害了。而且谷老師這樣看也好美啊。」隨後谷愛凌再三向Lay表示：「謝謝沒事，愛凌就行。我老覺得我老是屋子裡最小的小孩，我叫別人啊老師阿姨你好，所以我現在沒事愛凌就行，我們已經是朋友了。」頓時搞到Lay似乎有些尷尬，笑着表示：「好的好的好的。」

谷愛凌同張藝興連線。（影片截圖）

隨後在谷愛凌講到自己較喜歡聽Lady Gaga的歌曲時，Lay則向她推薦一首歌曲名為《Honey》，直言這首歌好好聽，但一直不講主唱者是自己，要讓谷愛凌自己去搜查。還主動邀請創作一首歌同對方合唱，令到谷愛凌相當高興，她連MV都設想要加入滑雪的元素，同Lay已約定好合作。當話題講完隨後一轉，二人就講到生肖問題，沒想到在Lay講完自己都是屬羊後，畫面就呈現停頓時刻沒有人再說話，氣氛顯我相當尷尬，幸好一同在線上的主持人跳出來解圍，才沒有那麼尷尬。

在直播中不時出現尷尬埸面。（影片截圖）

但之後Lay所問的問題明顯就尷尬了：「你有冰墩墩嗎？」還好驚訝谷愛凌是有冰墩墩的。但眾所周知只要在比賽中奪得獎牌，官方就會頒發冰墩墩，難道Lay不知道谷愛凌已是金牌得主？所以這個問題讓不少網友覺得太不可思議。隨後谷愛凌似乎為了破這個尷尬局面，就表示：「我只有金墩墩。」在如此尷尬氣氛下，主持人再次跳出來暗示Lay時間到要下線了，而他似乎還不肯定是否要下線，向旁邊的工作人員求救：「哦！是…吧！」畫面再次停在無話可說的狀態中，谷愛凌只是在一旁微笑而已。最後Lay還表示要加谷愛凌微信做好友，有時間帶她去長沙玩，之後就結束整個直播。

谷愛凌奪金牌自然有冰墩墩。（微博圖片）

而不少網友看到這次直播都覺得尷尬十分，直言Lay在事前沒有做好功課，認為他根本沒有在關注谷愛凌，認為他只是蹭谷愛凌的熱度而已。更有網友不滿他直指他是一位普信男（相貌普通卻過度自信的男生），大家留言表示「史詩級尬聊第一人」﹑「看得我白眼都翻上天」等，對他的表現非常不滿。

不少網友非常不滿張藝興的直播。（張藝興工作窒微博圖片）