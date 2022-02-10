成龍是谷愛凌粉絲？　內地導演邀拍戲：她真的是條件太好了

現年18歲的自由式滑雪女子金牌得主谷愛凌（Eileen），一夜之間成為家喻戶曉的體壇明星，除了為個人首奪冬奧金牌之外，更為中國隊在冬奧中奪得第三面金牌，成為是次冬奧會中焦點人物之一。然而這位「最強美少女」已經是不少人心目中的偶像，而在未奪金牌之前國際巨星成龍已經公開看好她，果不然最終沒有令大家失望。

谷愛凌已經成為家喻戶曉的體壇明星。（微博圖片）

在早前於北京傳遞冬奧聖火的時候，作為火炬手的成龍現身已經吸引不少目光，在接受內地媒體訪問的時候，成龍揚言一直有關注冬奧的運動，並表示自己最喜歡的是雙人滑冰同跳台，在眾多參賽選手中他則只記得Eileen一個：「尤其是我們幾個，名字忘了。我就記得一個谷愛凌，希望我們的健兒拿多一點獎。」

成龍對谷愛凌印象深刻。（微博截圖﹑谷愛凌微博圖片）

丁晟導演對Eileen讚不絕口。（影片截圖）

然而Eileen亦有望成為新一任的龍女郎，事關在早前她同易烊千璽拍攝冬奧短片《冰雪之約》的時候，執導的導演丁晟對Eileen讚不絕口：「天生就是精裝修的房子（指容貌純天然），她真的是條件太好了。」還當場邀約問道Eileen有沒有考慮以後進入演藝圈，而她則表示：「我非常感興趣。」而Eileen在旁的工作人員則突然講了一句：「丁導，你來不及了，你要排隊，你要排成龍大哥的後面。」換言之，成龍在丁晟之前已經向Eileen作出邀約，不過丁晟則笑言：「那樣那個戲也有可能是我導。」非常搞笑。

Eileen同易烊千璽拍攝冬奧短片《冰雪之約》。（影片截圖）

丁晟是內地著名導演，拍過不少電影作品，包括《警察故事2013》﹑《解救吾先生》﹑《英雄本色2018》等。如果日後Eileen接拍電影一定話題四起，人氣絕不輸當紅明星。

Eileen非常有明星氣質。（影片截圖）