家族榮耀 | 李彩華流產妝勁蒼白　兩次被批走樣PO素顏相證冇整容

劇集《家族榮耀》現正於無綫（TVB）播出。最新一集（24日）講到，賈洛儀（李彩華飾）意外摔下舞台流產。醒來後，她爆喊指控甄芯（楊茜堯飾）加害自己。雖然李彩華喊到七情上面，但她的流產妝卻成網民討論熱話。不少人認為這個流產妝粉底太厚、太濃妝太誇張，與平時P圖P得靚靚的李彩華相差甚遠，更有網民笑問李彩華是否得罪化妝師。



李彩華流產妝成網友話題。（《家族榮耀》劇集截圖）

事實上，李彩華（Rain）外貌出事不止一次。2019年她出席舞台劇《恆河經變》宣傳活動時，就曾因憔悴外貌，加上一言難盡的造型，遭網民批評大走樣，當時李彩華即Post素顏照反擊網民。

李彩華近年曾兩次被批評大走樣。（微博圖片）

另外，李彩華去年偕網紅一齊開直播，接近完結時卻勇敢地關掉美顏濾鏡。只見她雙眼皮超深、蘋果肌十分突出，亦可見她鼻影化得相當重手。

其實李彩華常被網民指整容，更指她隔幾個月後樣貌都不同，除了蘋果肌變得更突出外，鼻翼和下巴都愈見尖削。有網友看畢其無濾鏡真樣後，直言認不出她，更指她微調痕跡明顯，但有粉絲卻反而認為她無濾鏡更好睇。不過李彩華熱愛運動，不時分享玩WakeSurf（無繩滑水）片段上網，大騷Fit爆身形和白滑長腿。或許是因為她減肥有功，再加上長大後搣甩Baby Fat，因而愈變愈瘦也不出奇。

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