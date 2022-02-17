家族榮耀 | 李彩華獲富二代出一億狂追嫌出手低：我身家都唔止！

藝人李彩華（前名：李彩樺）在內地演藝圈打拼多年，早就穩佔地位，亦因頗高活躍度收穫大批粉絲。她有份參演的劇集《家族榮耀》現於無綫（TVB）熱播中，戲中她飾演的賈洛儀不惜一切都要為母報仇，雖然奸到出汁，又不得不令人同情其悲慘身世。



李彩華飾演二少奶賈洛儀奸到出汁。（《家族榮耀》劇集截圖）

現實中，李彩華同樣十分上進。她早年獲星探發掘，以模特身份出道。她接受《星級會客室》訪問時透露，剛出道不久便要幫經營海味生意失敗的父親償還百萬巨債，十分淒涼。

李彩華剛出道便要幫父親償還百萬巨債。（《星級會客室》節目截圖）

不過幸好李彩華的事業都頗為順暢。2006年她轉戰內地，參演內地電視劇《昭君出塞》逐漸為人認識，2011年有份參演電視劇《回家的誘惑》令她的知名度暴漲。有指她的內地片酬由數萬元一集躍升至幾近二十萬人仔一集，而一套20至30集的劇集就凈袋逾700萬港幣。她受訪時也不諱言自己吸金力強，有報道指她於2011年保守估計已賺3000萬人民幣，賺到盤滿缽滿的她當然立即投資房地產，更以1200萬購入銅鑼灣豪宅贈予母親，十分孝順。

李彩華轉戰內地後身價升十倍。（《回家的誘惑》劇集截圖）

如今李彩華當然不止手持一個物業，有報道指她已手持逾12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，香港手持4個物業，英國則有4個商用物業，物業估計過億元。在《家族榮耀》中，她不吝嗇騷出過百萬私伙周身名牌亮相，Gucci、Hermes、Prada一應俱全，不但震驚同劇演員，連她自己都笑言似出時裝騷。

李彩華出動過百萬私伙拍劇。（IG@rainli1111）

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李彩華曾透露有幾年博命賺錢，只允許自己新年放假，她說道：「有幾年真係好博命，穿州過省去做嘢，每年淨係新年先放自己假，回想轉頭好彩嗰時冇偷懶，仲有做到上癮咁，連拍拖都唔太需要。」感情方面，李彩華從不依賴男人。桃花運不錯的她最為人熟知的便是與林峯的一段情，後來她於2019年與從事內地鋼鐵生意的內地商人黃彥書（Eric）閃婚，惜婚姻僅維持短短19個月便結束，身為小富婆的她根本無意、亦無須向對方爭取贍養費，分手分得相當灑脫。

李彩華與內地商人黃彥書的婚姻僅維持短短19個月便結束。

李彩華自言從不恨嫁入豪門，皆因個性率直易得罪人，又堅持不會放棄事業。她自爆多年前拍畢《回家的誘惑》後人氣大增，有位富二代出一億狂追她，但條件是不可再拋頭露面，她斷然拒絕，現在回想更是指對方出手低，她說：「有個屋企做煤炭生意嘅富二代狂追我，出嚟食過幾次飯，佢就叫我唔好做呢行，不如嫁畀佢好過，佢話佢父母唔會批准我繼續做演員，跟住就話可以畀一億我做補償，依家我身家都唔止！」事後李彩華聽聞這位富二代娶了另一位圈中人，但卻很快離婚收場。如今李彩華定居上海，租住一個位於黃金地段的千呎豪宅單位，月租逾10萬，有傳她至今身家已達2億元，非常犀利。

睇睇李彩華名牌衫同靚相：

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