家族榮耀 | 羅子溢爆兩個原因致分房瞓　大讚內地拍劇舒服過香港

羅子溢（前名：羅仲謙）拍住老婆楊茜堯（前名：楊怡）齊齊參演劇集《家族榮耀》。早前羅子溢接受訪問，遭同劇演員黃浩然大爆二人拍劇期間不但戲外零交流，楊茜堯肚痛羅子溢竟狠心行開，兩公婆竟然更分房瞓。黃浩然興奮問二人為何分房瞓都有BB，羅子溢當時則臉紅紅，僅報以微笑作回應。



黃浩然好興奮問為何分房睡會有BB，羅子溢僅面紅紅尷尬微笑。（訪問截圖）

羅子溢昨日（23日）接受商台節目《1圈圈》訪問，主持天欣問到為何兩人分房瞓，今次羅子溢就沒有尷尬微笑，轉移正面解答疑問。原來羅子溢不但是因為貪兩間房夠大，更是源於對太太的體貼，他說：「因為劇組安排咗兩間好舒適嘅套房畀我哋。咁（劇組問）你哋想一個人定一齊住定咩呀？咁我就：『老婆，有兩間房梗係要兩間房啦！』就係咁咋嘛！」惹來全場爆笑。

羅子溢和楊茜堯去年12月秘密產下幼子。

羅子溢續表示：「仲有另一個原因，就係呢，大家個化妝時間唔同，我唔想嘈醒你，各自各休息。」雖然對手戲不多，又分房瞓，但羅子溢坦言戲外收工後兩公婆很多時間拍拖。阮兆祥就搶答是因為拍攝時間不長，不似香港般辛苦。羅子溢點頭稱是，又說：「係呀！同埋凈係拍一組咋嘛！12個鐘咋嘛！所以我哋聽到12個鐘就，嘩！真係正呀！跟住夜晚仲要諗去邊度食飯，好開心。」羅子溢形容拍《家族榮耀》勁嘆，他補充道：「有時少戲份8粒鐘收工......可能你中午12點先開始，但大家一定係6點鐘收工。」

羅子溢解釋分房睡是由於貪兩間房夠大，及擔心起身返工時騷擾到對方休息。（《1圈圈》訪問截圖）

家族榮耀 | 羅子溢懶理楊茜堯肚痛 黃浩然：你哋婚姻係咪有問題

楊茜堯羅子溢溫馨相：

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