家族榮耀 | 羅子溢懶理楊茜堯肚痛　黃浩然：你哋婚姻係咪有問題

無綫（TVB）現正播映中的《家族榮耀》今晚（9日）講述黃浩然（飾演二少馬耀祖）為家族頂替罪名，卻提出要分羅子溢（飾演三少馬耀堂）和郭政鴻（飾演大少馬耀宗）公司股份，兩人裝大方讓出股份，卻對黃浩然的總裁之位虎視眈眈。另一邊廂，原來黃浩然一直背住楊茜堯（飾演演甄芯）偷食，李彩華（飾馬賈洛儀）取得偷食證據，不惜傷害好姊妹都要達到為母報仇的目的。



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楊茜堯在劇中與黃浩然有不少親熱戲，飾演夫妻的羅子溢和李彩華亦態度親暱。近日羅子溢、黃浩然和張智霖接受TVB娛樂新聞台訪問，問上演親熱戲時會否尷尬，羅子溢回答表示：「冇呀！因為我哋一齊喺屋企睇劇本，大家都知道會發生咩事，大家都有共識。我哋第一時間會諗對手。因為我哋站返喺浩然或者Chilam立場，會唔會有尷尬或者放唔開呀，所以我哋站喺佢角度睇，我哋一去到現場，譬如我同彩華，我唔識佢嘅，我第一次見佢就係第一次埋位，跟住我就同佢講，你千祈千祈唔好尷尬，千祈千祈要放開，我同我老婆有晒共識㗎啦！」他又笑稱相信太太都有叫浩然不用尷尬。

張智霖、羅子溢和黃浩然近日接受TVB訪問，宣傳劇集《家族榮耀》。（節目截圖）

至今羅子溢與楊茜堯在戲中是零交流，黃浩然受訪爆料指，原來兩人在戲外也是幾乎零交流，羅子溢有見楊茜堯肚痛竟然狠心走開，黃浩然說：「佢哋好好㗎！佢哋係刻意避開大家，唔好咁有交流。我曾經有一刻心諗點解咁嘅，茜堯肚痛，佢走開㗎喎！佢唔理㗎喎！拍婚禮嗰日咪係囉！」此時羅子溢接話道：「我去攞止痛藥呀嘛！我撳住佢個肚冇意思㗎！」

黃浩然好興奮問為何分房睡會有BB，羅子溢僅面紅紅尷尬微笑。（訪問截圖）

其實黃浩然早就於記者會爆料兩人戲裡戲外零交流，談及肚痛事件時，他又笑言曾問羅子溢：「你同茜堯婚姻係咪有啲問題呀？」張智霖續爆料指，羅子溢和楊茜堯拍攝《家族榮耀》期間是分房睡，但卻秘密添B。黃浩然「八婆」上身興奮狂問究竟發生甚麼事：「但又計一計條數，其實佢小朋友喺嗰段時間生㗎喎！茜堯又咁忙，你又分開房瞓，究竟係點㗎件事？」羅子溢聽後沒有回答，僅聳肩面紅紅報以尷尬微笑。

羅子溢和楊茜堯去年12月秘密產下幼子。

楊茜堯羅子溢溫馨相：

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