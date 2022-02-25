前新聞之花張寶華曾拍拖13年無疾而終：人生跌到最深的一個陷阱

前新聞之花張寶華（Sharon），近年轉型做作家，早前在網上舉行直播大談情緒病，吸引全球超過23個國家收看。Sharon日前接受香港開電視專訪，預告將再開騷，還請來歐陽偉豪（Ben Sir）做嘉賓，她說：「因為Ben Sir都是中大校友，特別易說話，我約他時他馬上答應了。我和Ben Sir之前也合作過數次，有幫他拍過一些視頻，他也有到我的頻道上進行訪問。他是個很能玩的人，很風趣，他會講笑話但自己不笑。我經常覺得Ben Sir應該有很多戀愛故事分享，因為他的外型俊俏，學問好，人也很好。其實可以套他話，我懷疑應該有很多女學生向他示愛。」

Sharon張寶華將在白色情人節前夕舉行Talk Show Part 2。

這次Sharon的talk show主題是愛情觀，最近娛樂圈有很多金玉其外，敗絮其中的例子，她說自己也曾跌入過陷阱：「我與一個前男友談了十多年戀愛，最後也是無疾而終，這是我人生跌到最深的一個陷阱。一個人有多少個十年，十三年不是一個短時間。但如果你相信某個角落有人在等你，以後大家也會有個好的愛情的話，你就不會放棄。愛情有個特性，為什麼這麼多人說？為什麼有人類以來就不斷有人說愛情？文學作品、電影、音樂，也說愛情，因爲它是無論你輸了多少次，也會繼續奮鬥的一件事。」

張寶華分享與一個前男友談了十多年戀愛，最後也是無疾而終，這是我人生跌到最深的一個陷阱。

Sharon 2年前客串演出許鞍華導演改編的小說電影《第一爐香》，她直言對演藝界有興趣：「我也很希望有下次的機會，但對我而言不是我主要的工作。有機會嘗試也好，發掘一下我有沒有演戲天份，但我懷疑自己未必可以。就算你現在叫我報新聞，讀稿也可以，但要我演，不要說十種，用三種表情笑我也未必做到。可是人生只有一次，有新事物我也很樂意去試去玩。」