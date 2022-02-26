CCTV公佈《2021中國電視劇發展報告》 十大喜愛國產劇冇古裝劇

中國的影視產業發展快速，每年推出的國產劇多不勝數，甚至走出國門在海外大受歡迎。近日，由央視（中央廣播電視總台）梳理了去年國產劇的狀況，發佈了《2021中國電視劇發展報告》，其中針對青年人的調查，選出了青年觀眾喜愛的十大國產劇以及印象最深的十大角色，當中不乏高流量明星，掀起不少討論。

央視發佈《2021中國電視劇發展報告》。（CCTV電視劇微博圖片）

去年推出的國產劇中以時裝劇為居多，展現了小人物大時代﹑三觀正確﹑温暖等充滿正能量的題材，引起不少觀眾共嗚。據《2021中國電視劇發展報告》中顯示，去年獲準發行的電視劇多達194部，其中現實題材的劇集就佔75%，比例相當之高。

去年並有194部電視劇獲準發行。（影片截圖）

而據《2021中國電視劇發展報告》針對青年人的調查結果顯示，青年觀眾全程觀看的國產十大電視劇中不乏高流量明星，其中王一博﹑肖戰一起在名單內，人氣依舊堅固，十大劇包括《覺醒年代》﹑《掃黑風暴》﹑《小敏家》﹑《小捨得》﹑《流金歲月》﹑《雪中悍刀行》﹑《山海情》﹑《斗羅大陸》﹑《風起洛陽》﹑《愛很美味》，均受青年人歡迎並看完一整部劇。

肖戰同王一博主演的劇集得到青年觀眾肯定。（《斗羅大陸》微博圖片﹑《風起洛陽》微博圖片）

不過在另一調查顯示，青年觀眾喜愛的十大國產劇中，似乎出現了好大的變數，清一色都是充滿現實感的年代劇，包括《覺醒年代》（9.3分）﹑《大決戰》（7.8分）﹑《山海情》（9.2分）﹑《跨過鴨綠江》（8.5分）﹑《掃黑風暴》（7.1分）﹑《叛逆者》（7.7分）﹑《流金歲月》（6.5分）﹑《功勛》（9分）﹑《小舍得》（6.5分）﹑《理想之城》（7.4分）﹑，以上劇集在影視平台「豆瓣」的評分都相當不俗，以及劇集在微博的話題度數量都相當高，可見引起共嗚感的劇是比較深得民心。

青年觀眾喜愛的十大國產劇。（CCTV電視劇微博圖片）

劇集的整體性固然重要，不過角色的發揮亦同樣是焦點，不過想不到在青年觀眾印象中，最深刻的十名電視劇角色中竟然沒有王一博﹑肖戰在名單上，甚至出現在青年觀眾喜愛的十大國產劇中《理想之城》的主演者孫儷亦沒有在名單內，十大角色包括于和偉飾演的陳獨秀（《覺醒年代》）﹑丁勇岱飾演的彭德懷（《跨過鴨綠江》）﹑朱一龍飾演的林楠笙（《叛逆者》）﹑劉詩詩飾演的蔣南孫（《流金歲月》）﹑張晚意飾演的陳延年（《覺醒年代》）﹑熱依扎飾演的李水花（《山海情》）﹑王雷飾演的李延年（《功勛》）﹑張藝興飾演的林警官（《掃黑風暴》）﹑宋佳飾演南儷（《小舍得》）﹑張嘉益飾演的刁大順（《裝台》），這一些角色令青年觀眾印象深刻。

劉詩詩﹑張藝興﹑朱一龍主演的劇集角色，令青年觀眾印象深刻。（《流金歲月》微博圖片﹑《掃黑風暴》微博圖片﹑《叛逆者》微博圖片）

當然這一些名單會引起某部份網友不滿，就好比為什麼劉詩詩同倪妮在同一部劇《流金歲月》的演出，前者竟然會較令人印象深刻？針對這個疑問有網友就解答劉詩詩的人物角色處理較為細膩，演出新時代女性的成長引起共嗚。無論結果是為何都已成定局，對榜上有名的演員是一個演藝生涯的肯定。

劉詩詩的演出獲得觀眾認可。（《流金歲月》微博圖片）