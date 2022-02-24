因為是朋友呀｜首次睇呢位天王演唱會爆喊　阿Sa：好感動

由天后容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》今（24日）迎來最後一集，她們繼續在河北省秦皇島市體驗生活，並邀請內地歌手李斯丹妮作客，一起暢聊音樂。

《因為是朋友呀》已經來到收官之日。（《因為是朋友呀》微博圖片）

在最後一集節目中，她們三人親自籌辦一場特殊的音樂會，攜手獻唱給陪伴在自己身邊二十多年的親朋好友。在準備這個音樂會之前她們就秘密作出彩排，李斯丹妮在旁給予她們不同意見。當大家挑選要的演唱歌曲時，歌單不乏許多經典金曲，其中阿Sa就挑選了張學友的《情書》，因為90年代的音樂芍她影響極深，阿Sa表示：「就我們的成長是四大天王的年代。」而在旁的Joey亦隨即附和：「那段時間是我吸收音樂的那個養分最多的一個時段。然後，四大天王每一次出唱片我都期待，我會待在那個唱片店裡面等，那現在不會有那種等待。」因為現在聽音樂的方式多了許多平台。

大家坐下來探討音樂。（影片截圖）

在那個年代四大天王的唱片相當受歡迎，而阿Sa就會好努力儲錢然後去買他們的唱片，她認為靠努力去得到自己想要的東西，非常有滿足感。而同時她亦講到在第一次看四大天王之一的郭富城演唱會時，更一邊看一邊哭：「我第一次看郭富城的演唱會，我真的哭了。我坐在山頂的位置很遠，大電視能看到他比較清楚的臉，我就一邊看一邊哭，好感動。」而Joey亦對郭富城的演唱會讚不絕口，揚言他的魅力一定要到現在看。

四大天王時期對阿Sa﹑Joey影響極深。（視覺中國）

阿Sa看郭富城演唱會看到哭。（影片截圖）

在大家商討決定唱的歌單後，她們就進行彩排，之後在一處充滿設計性的舞台上唱歌，而坐在台下的經理人Mani（霍汶希）亦聽得相當感動，一邊揮着應援棒一邊搖擺，相當投入。她們三人分別為大家帶來了陳百強的《粉紅色的一生》﹑張學友的《情書》﹑王菲的《約定》﹑盧冠廷的《陪著你走》﹑Le Couple的《Wishes》﹑還有她們三人親自作詞的《容我Sa嬌》，多首歌曲連翻唱非常動聽，不少網友都她們設計的這個演唱會環節感動。

大家唱了多首經典名曲。（影片截圖）

Mani聽得開心。（影片截圖）