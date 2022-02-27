花姐《造星》海選已認定姜濤　不理眾人反對堅持簽阿Jer：好自豪

花姐成功孕育出人氣男團MIRROR和ERROR，昨日（25日），她現身YouTube節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，與蝦頭（楊詩敏）及娟姐（練美娟）大談當初挑選男團成員時的情況，她坦承自己不是一位有經驗的經理人，憑着「女人的直覺」育成今日風靡萬千少女的偶像組合。



花姐現身《絲打圍爐》擔任嘉賓，與蝦頭及娟姐大談當初挑選男團成員時的情況。（影片截圖）

身為「萬人迷」的經理人，花姐笑言少女時期都曾經有偶像，分別是梁朝偉、金城武和張國榮，自認「外貌協會」的她坦言梁朝偉的一個眼神已足以電暈人。她亦試過追星，但卻不是追這三位萬人迷：「中學年代試過追黃凱芹，佢同周慧敏做DJ，就係門口等佢。佢一行出嚟就追完，我怕醜冇尖叫。你問我鍾意黃凱芹啲咩，其實我答唔到，就係佢個節目好受歡迎。」

對花姐來說，「外貌協會」並不一定是靚仔，可能是有觀眾緣或者很可愛。她坦承自己不是一個有經驗的經理人，當初只是單憑女人的直覺揀選男團：「呢個男仔好熱血、呢個男仔人品幾好、呢個好勤力，呢個跳舞時特別Charm我就揀。」

花姐直言當初只是單憑女人的直覺揀選男團。（IG/ @mirror.weare）

數到最令花姐自豪的，就是選了金Jer（柳應廷）入團。她重提《全民造星》時，阿Jer第一輪就被淘汰令她非常錯愕：「第一輪綵排已經覺得冇理由唔入，佢唱歌幾好，入唔到好後都應該入第一輪，就好放心。點知第一Round就Foul走，我心諗，冇嘢呀嘛評判？」。花姐看到賽後的阿Jer非常心痛，決定要再給他一次機會：「我出去見佢喊苦喊忽，跟住就好心痛，明明唱得咁好又咁有夢想，特登辭埋份工嚟參加，就咁就俾人Foul走。有個復活賽畀五個人返嚟，唔使諗第一個揀阿Jer。」

事後她不理眾人反對，堅持要簽阿Jer入男團：「嗰時決定簽男團，我提阿Jer個名大家即刻望住我，『冇嘢呀嘛，揀阿Jer』，成張枱二十個人望住我，『簽阿Jer？阿Jer個樣好衰下』，我覺得阿Jer真係OK，就夾硬留住佢。」簽阿Jer亦成為花姐最自豪的決定：「佢唱歌好好聽，我嗰時揀MIRROR都冇乜邊個唱到歌。啱啱出道時候，點都要有幾個唱到，阿Jer係必入人選。唔理大家反對都堅持有佢，所以我好自豪呢件事。」

數到最令花姐自豪的，就是選了金Jer入團。（IG/ @jeremylaous）

必入男團的除了有阿Jer，當然不少得姜濤，花姐直言「試鏡一入來就知道係佢」：「Sharp到爆，點解ViuTV咁好彩，如果佢喺街行應該一早俾人簽咗Casting時，已經覺得佢好啱做呢行。第一佢好年輕，第二係佢靚仔，好少喺香港搵到呢種輪廓嘅男仔。同佢傾偈好似冇咩自信，一唱歌又變咗另一個人。Casting過程就會覺得佢好Cute，佢對住你唱歌會覺得有啲唔好意思。」

花姐笑言結婚前都是一名姣婆，每一刻都想着男人，但做了MIRROR和ERROR經理人後，卻對男人完全失去興趣：「喺我思想冇男女之分，就算佢哋喺我面前換衫都唔會有任何諗法。有時好急，打晒底喺我面前換褲，唔會有感覺。」

必入男團的除了有阿Jer，當然不少得姜濤。（IG/ @keung_show）

蝦頭和娟姐要花姐在MIRROR、ERROR當中選出老公、男朋友及情夫的人選，花姐思考一輪再回答：「用性格去揀，老公揀阿Dee，好識保護身邊人、又識講笑話、又溫柔，人又率直。AK同Lokman就做男朋友，好識照顧人，AK突然又會浪漫，可惜佢而家鍾情事業話唔拍拖，而且我係佢老母，唯有下世。同埋AK一定唔會呃人，夠直接唔識講大話，所以好有安全感。情夫就193，應該幾好玩，佢係好有情趣、好創新嘅人，唯一唔好係唔可以帶佢偷食，因為佢太高太易俾人見到。」

點撃睇花姐老公、男朋友及情夫人選：

+ 17

同場加映

姜濤連番追問「鍾意我定Anson Lo」 讚小妹妹答案出色：有前途！

+ 6