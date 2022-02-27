家族榮耀︱三位少奶豪宅逐間睇　熊黛林居高臨下楊茜堯擁無敵海景

無綫（TVB）劇集《家族榮耀》馬家三位少奶熊黛林、楊茜堯（原名楊怡）及李彩華明爭暗鬥，觀眾看得非常肉緊。她們於劇中生活奢華，一千幾百萬實屬小兒科。而居住在馬家大宅的三位少奶，現實中同樣住在豪宅，三間大屋均有一個共通點，就是擁有超靚露台兼開揚景觀，立即睇下三位少奶現實中的居住環境。



《家族榮耀》馬家三位少奶熊黛林、楊茜堯及李彩華明爭暗鬥，觀眾看得非常肉緊。（網上圖片）

大少奶熊黛林

現年41歲的熊黛林於2016年與郭可頌結婚後育有一對女女，一家四口居住在東半山過億豪宅。上年中秋節，熊黛林更與女女一同佈置露台盡享家庭樂。豪宅居高臨下，開揚景觀令人心曠神怡，而屋內就以白色為主調，設計簡約時尚。

上年中秋節，熊黛林更與女女一同佈置露台盡享家庭樂，豪宅居高臨下，開揚景觀令人心曠神怡。（IG/ @lynnx1010）

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二少奶楊茜堯

現年42歲的楊茜堯（原名楊怡）於2016年與羅仲謙結婚後育有一仔一女，一家四口住在比華利山別墅湖景道一間1902呎的雙號屋。楊茜堯不時在IG分享育兒心得及寶貝女的成長點滴，去年她曾上載愛女「小珍珠」坐在搖搖椅上、在露台看風景的照片，180度的無敵海景連馬國明都不禁留言「呢啲咪豪宅囉」。不少藝人同樣看中比華利山別墅環境清幽，更可俯瞰吐露港海景及船灣景色，屋苑處處都是星級鄰居。

楊茜堯一家住在比華利山別墅湖景道一間1902呎的雙號屋，早前在家中為小珍珠開Party。（IG/ @tavia_yeung）

三少奶李彩華

現年38歲的李彩華現實中同樣身家豐厚持12個物業，她於2019年情人節與內地商人黃彥書閃婚，不過婚姻僅維持一年多。身為圈中「小富婆」的她離婚時拒收巨額贍養費，反稱二人經濟獨立不需要靠對方。目前定居上海的她，以月租逾10萬租住在黃金地段的千呎豪宅單位，更有傳她至今身家已達兩億。不過李彩華甚至在社交平台分享家中日常照，早前她曾上載一張在露台的照片，可見露台空間十分闊落，她坐在椅子將腳放上枱上，非常愜意。

早前她曾上載一張在露台的照片，可見露台空間十分闊落，她坐在椅子將腳放上枱上，非常愜意。（微博圖片）

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