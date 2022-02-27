梅啟明聲稱梅媽受侄仔操控脫離母子關係　已報警誓追究到底

已故香港天后梅艷芳的母親梅媽一向十分溺愛長子梅啟明，但梅媽卻在2月14日登報與梅啟明脫離母子關係，聲明指：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」而梅媽接受傳媒訪問時說到，梅啟明欠債累累，是他令自己走投無路要斷絕關係。至於梅啟明亦有受訪，指自己的確有欠債，但只是幾萬蚊，更是因為梅媽要見孫兒，梅啟明特意把兒子在馬來西亞帶回來香港，欠債是因為要安排兒子在隔離期間的酒店費用。梅啟明更說自己對梅媽已心死，「佢想點就點喇」。

梅啟明月前入稟控安樂電影有限公司侵權，梅媽不值他行為，更揚言要斷絕母子關係。（資料圖片）

今日早上（27/2），梅啟明於北角接受傳媒訪問，他聲稱有人冒充梅媽登報，梅媽對登報與他脫離母子關係毫不知情，他指自己日前收到梅媽的電話說：「今日我代表媽媽澄清，關於媽媽話脫離母子關係問題，我早約幾日問清媽媽話冤枉，無咁嘅事，跟住早兩日佢要打疫苗，佢自已一早十點半就打畀我，話依家好驚，驚打疫苗。我就順便問佢點解會搞母子脫離呢件事。」

梅媽自梅艷芳離世後，多次進出法院。(資料圖片)

梅啟明續說：「佢話唔知道，我就走去查，一路去查就查到，水落石出，依家就查到我媽媽私人助理兼護士鄭姑娘，問佢點解登呢一份報紙。佢話唔關佢事，我就追問佢話如果你再唔講，我就去報警。佢話你屋企有幾多人，你自己知啦，邊個邊個，我都心中有數。」結果他揭發原來是他弟弟的兒子，現時已經40多歲的侄仔梅柏麟在背後搞小動作操縱梅媽，梅啟明不獲許進入醫院探望梅媽，也不知道侄仔的動機是甚麽。他昨日晚上更當面質問同住的侄仔為何要登報，但對方不回答，說要同鄭姑娘當面對質。

梅媽覃美金對兒子行為不滿。（資料圖片）

梅啟明聲稱自己昨日已就登報脫離關係一事報警，並當眾向傳媒展示報案紙，更揚言會追究到底，又指侄仔從小對他不尊重。他斥責道：「假傳聖旨，做咗呢樣嘢就賣咗報紙，我問啊媽，佢就話唔知發生咩事。」他又要求醫院交出探望梅媽人士的出入記錄。至於梅媽不再每個月支付2萬元給他作生活費用，他也表示是侄仔在背後操縱梅媽。另外，談到侵權官司的進展，他稱雙方也在等待程序，自己已回應電影公司，需再等待電影公司給他的回應。