「最Hea港姐」張舒雅近況曝光　養尊處優14年生活富貴搭豪華遊艇

2008年香港小姐冠軍張舒雅，當時她當選1個月就開始向TVB請病假，拒絕出席活動又退選世界小姐競選和國際中華小姐競選，但同時被傳媒影到與男友夜蒲，被外界封為「最Hea港姐」。張舒雅本身家底好，家人經營珠寶生意。她本人在選美之後，曾做過短時間的模特兒工作就繼續享受人生，淡出娛圈。她雖然不時更新IG，但就甚少post自己的外表。日前，她貼出自拍，令她近況曝光。



有「最Hea港姐」之稱的張舒雅（中）本身家境相當不錯。（視覺中國）

張舒雅在IG story貼出自拍照，見到她抱着狗狗影相。雖然張舒雅的半邊臉被遮住，但仍見到她沒有化妝的狀態下，臉容依然清秀，而且跟當年選港姐時相比，事隔14年，現年36歲的她可以說是沒有老過一樣，果然是養尊處優。驟眼看，還有點似BLACKPINK的Jennie。之後，她又狂po story，先是到鴨脷洲一日遊，之後轉搭遊艇遊淺水灣，遊艇的內部亦相當豪華。

點擊下圖看看張舒雅的近照和生活有幾豪︰

+ 8

當年張舒雅曾經講過自己從未考慮入行，參選只是因為媽媽想她訓練儀態，她亦不想太快接手家族生意。當選後十多年張舒雅甚少露面，只有間中於IG分享近況，大部分時間都是旅行享受人生。亦有指她近年為了幫家人打理生意而進修珠寶設計，又有跟朋友合資開酒吧做老闆。

點擊下圖看看張舒雅其他的靚相︰

+ 11

同場加映︰細數圈中8位富婆生活富貴無憂 大多投資有心得薛家燕手持9個物業

細數圈中8位富婆生活富貴無憂 大多投資有心得薛家燕手持9個物業