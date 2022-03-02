林明禎神還原《誅仙》女角色飄仙氣　性感女神「抗疫絕招」超貼地

林明禎近日為手機遊戲代言，演繹《誅仙》經典角色碧瑤與陸雪琪，仙氣飄飄！她自認事業上勇往直前如碧瑤，但愛情觀點與陸雪琪較雷同，含蓄以外也對過往回憶較為難以割捨，她可愛地補充說道：「雖然自己較不擅長接收戀愛訊號，但只要是人際之間的邂逅與相處，都會在心裡留下迴響。」她的愛情觀就是保持活力與能量，未來若遇到命中注定的另一半，也能勇敢踏出、好好把握幸福！



事業版圖各佈局台灣、香港、馬來西亞等地的她，在工作需要奔波各地的隔離期間，最大的樂趣就是玩遊戲，她興奮的表示：「等手遊全球共服正式上市，自己不管在哪，用手機就能連線遊玩同一個角色相當方便，還能與各地方的粉絲一起暢遊誅仙世界。」

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疫情後最想做的事情，她表示自己每到新的地方工作便會四處旅行、體驗當地文化。雖然目前無法旅遊，她敬業表示，期待透過遊戲可以認識各地朋友，搭配廣大的世界地圖能享有偽出國的樂趣。

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