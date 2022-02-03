林明禎．專訪│為《飯戲攻心》狂練廣東話　即場競猜黃子華金句

由《逆流大叔》導演陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文主演的《飯戲攻心》，原本安排在二月一日，即大年初一上映。可是受到疫情影響，香港政府延長防疫措施，電影最快要等到戲院重開才有望上映。雖然未知戲院最終重開日期，但遠道由馬來西亞來港拍戲的林明禎早前接受《香港01》訪問，談到她首次與子華神對戲的過程，還即場接受挑戰，競猜子華神的金句。



攝影：陳順禎

電影由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文主演。（《飯戲攻心》劇照）

在戲中飾演「Ah Meow」的林明禎，其角色跟她一樣出生於馬來西亞，而她也解釋接這部電影是被劇本吸引。她稱：「因為那時候還不知道其他角色是由哪位演員演出，那時候看到『Ah Meow』這角色就直接被吸引，於是就跟公司說想接這部電影，這樣就來到香港了。」

她還指出，《飯戲攻心》是她從影以來最多廣東話對白的一次：「這是我有史以來最多對白，也是最多廣東話對白的一次，所以挑戰非常大。」當時來香港因應防疫政策，而需要隔離14天，反而讓她可以好好學習廣東話。她說：「我在（去年）4月底來到香港，然後有14天隔離，幸好當時收到電影公司給我的第一版劇本，所以我在隔離期間可以有時間學好廣東話。」

林明禎提到用廣東話對白廣東話作首次圍讀時，整個人都非常緊張。（陳順禎 攝）

之後林明禎又提到能夠在《飯戲攻心》中與黃子華、張繼聰及鄧麗欣等人合作是非常幸運：「我覺得自己很幸運，但是又很緊張，當我知道有子華神哥、繼聰哥、Ivana姐，還有Stephy姐及Peter（陳湛文），大家都是非常專業的演員，然後又是大前輩，那時候是非常緊張。」而她還提到在用廣東話作首次圍讀時，整個人都非常緊張。

她還提到終於知道為何大家都稱呼黃子華為「子華神」，她續表示：「神一樣的男人，他可以出口成章，很厲害。那時候見到他有很大壓力，因為第一次見面，不知道他是什麼樣的人。」然而子華神的親和力瞬間讓林明禎融入劇組：「他是一個和諧（的人），而他的氣場會讓人覺得很peaceful（平靜），讓你很容易融入到劇組，大家非常歡樂，而且很開心。」

林明禎首次挑戰廣東話對白。（《飯戲攻心》劇照）

最後問到今次拍攝還遇到其他挑戰時，林明禎表示最大的挑戰就是說廣東話：「因為裡頭有好多專業用詞，在我們生活上都不常用。」她舉例說道：「因為『Ah Meow』這角色很喜歡吃，又喜愛介紹食物，『梅菜扣肉能夠做到梅菜都有肉味先可以流露出廚師的功力』，有很多專業又很長的對白。」她認為說廣東話對白，同時要有足夠的表情及眼神，對她來說是很大的挑戰。待《飯戲攻心》正式上映時，大家就可以欣賞到她努力苦練廣東話的成果。

待《飯戲攻心》正式上映時，大家就可以欣賞到她努力苦練廣東話的成果。（《飯戲攻心》劇照）

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