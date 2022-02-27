東張西望｜連花清瘟膠囊賣斷市　梁敏巧行均全旺角：落訂買都無

新冠肺炎疫情肆虐，近日除了能紓緩染疫後和打疫苗引起不適的必理痛外，據傳能醫治療新冠肺炎的「連花清瘟膠囊」也出現搶購熱潮。



《東張西望》今日（27/02）一集報道，指有市民在某一新界藥房購買必理痛，但原本一盒$7-80元的24粒裝必理痛竟被抬價至$168元，同牌子另一隻必理痛亦被抬價至一盒$198。《東張西望》主持梁敏巧到了該區兩間藥房查詢，店員均沒有回答問題，只說價錢並不是由店員定下，完全不清楚。

梁敏巧訪問店員必理痛被抬價出售時，店員只回答「不清楚」。（《東張西望》截圖）

另一款被指對治療新冠肺炎的「連花清瘟膠囊」亦被搶購一空，主持梁敏巧訪問不少藥房員工時，他們都回答：「35蚊的連花清瘟賣晒啦。」「五六打嘅貨，三日賣晒。以前一日都係賣5，6盒。」更有店舖將這款藥由36元加價到48元，也一樣售清。

全城搶購「連花清瘟膠囊」。（《東張西望》截圖）

梁敏巧行均佐敦、旺角宦找不到「連花清瘟膠囊」。（《東張西望》截圖）

《東張西望》主持梁敏巧接受《香港01》訪問表示，當日在佐敦旺角一帶找了差不多10間藥房，但全數都完售。她說：「問佢哋可唔可以落訂買都無，因為間間都話膠囊間廠無貨比啲藥房，唔敢收客啲錢，連幾時到貨都話唔到比我哋知！」她續說其實自己都想買一兩盒放在家中備用，說：「本身大安旨意以為可以買到，諗住都係貴啲，點知真係買唔到。最後拍攝嘅膠囊都係借同事嚟！」她亦表示，經詢問後得知這一隻中成藥較為「寒涼」，屬藥物而非保健品，所以服用前一定要詢問醫生意見。

梁敏巧表示現時出外景都會十分小心。(ig圖片)

疫情流行之下，梁敏巧亦表示出外景時會擔心「中招」，說：「日日都話萬幾宗，我身體都唔太好易病，所以每次出外景都提心吊膽，但作為前線有份使命感都唔驚得咁多，驚都要做。唯有訪問前後啲咪都消毒，時不時消毒雙手。本身我自己住，每星期都返屋企，但我而家都唔敢返屋企呀，最怕惹到屋企人！」她坦言平時每個星期都會回家與屋企人食飯，現在卻有兩個多星期沒有回家見屋企人。

梁敏巧表示因為疫情，以及自己工作關係，已有兩個多星期沒有回家見屋企人。(ig圖片)

梁敏巧也表示，公司配套亦相當足夠，有分派物資給他們，說：「公司有面罩眼鏡同防護衣，同埋fast test，保護措施好足。如果唔好彩中招，就可以休息到檢測係陰性先，公司批准之後先再返工。」