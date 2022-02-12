東張西望︱大篇幅力谷新男團SUPER TIGER　「唔係唔畀機會我嘛」

無綫（TVB）繼去年推出女團After Class之後，今年大年初一（1/2）更推出10人限定男團「SUPER TIGER」，今日（12日）節目《東張西望》更是找到他們接受訪問，讓觀眾更加了解這一隊新男團。

SUPER TIGER（節目截圖）

10位成員包括有「女神收割機」之稱嘅羅天宇、因劇集《愛上我的衰神》中而演技備受讚賞嘅許俊豪（Lincoln）、《愛．回家之開心速遞》「蔥頭」丘梓謙和「賈明昇」鄒兆霆、《#後生仔傾吓偈》曾展望（GM）、有「王浩信替身」之稱的林俊其、參加《衝上雲霄大選》加入無綫的前空少魏柏豪、曾參加《盛舞者》嘅劉展霆（Eden）、李紹堅，以及應屆藝員訓練班學員宋懿芳。

大家都想入男團（節目截圖）

作為隊伍中的「C位」羅天宇，在接受採訪時表示：「自己係入行前已經想成為男團，等咗14年先有呢個機會，估唔到我有呢個機會。」提到許俊豪曾經是組合天堂鳥成員，「蔥頭」丘梓謙更指自己是聽天堂鳥的歌長大，而GM亦表示好開心可以同偶像一齊組團，並即場演唱天堂鳥的出道歌《登陸太陽》，場面非常好笑！隨後許俊豪又表示這個團體是需要進行選秀才能進來的，因此這裏的成員都是最優秀的。

羅天宇估唔到自己有呢個機會。（節目截圖）

而林俊其表示：「自己遇到鐘意嘅嘢會向前衝，唔好俾我鍾意你。」真男人的魅力令主持人激動大叫並表示：「俾佢電到啦！」，在採訪中大家都展示了不同的魅力，原來當中的Lincoln及林俊其身高分別有185cm及183cm，可謂長腿型男。最後，他們更齊聲說：「唔係唔畀機會我嘛？」不知道各位又是否願意畀呢？

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