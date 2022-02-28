梅啟明老婆Joey大義滅親　公開三段錄音：窮過鬼唔好學人玩女人

已故香港天后梅艷芳母親梅媽一向十分溺愛長子梅啟明，梅啟明自從胞妹梅艷芳病逝後， 多年嚟一直與梅媽為了拿得梅姐的遺產去打官司。梅啟明除了被稱為「遺產界KOL」之外，他的情史也相當精彩，早已成家立室的他，早前被傳媒拍得背妻偷食，不知梅媽是否良心發現，早前登報與梅啟明斷絕母子關係。梅啟明知道後極為不憤，昨天（27日）找一眾傳媒開記者會說認為是有人操控梅媽這樣做，直言梅媽並不知道斷絕母子關係一事。

梅媽登報同梅啟明斷絕母子關係。（資料圖片）

記者會過後，梅啟明老婆Joey終於看不慣他做的種種行為，決定大義滅親，向傳媒披露他的貪錢面目，Joey公布了三段錄音內容，第一段錄音是2月25日梅媽和梅啟明，梅媽現時身處醫院，指現時疫情嚴重，叫梅啟明不要騷擾她，怎料梅啟明不但沒有不騷擾，反而處處問梅媽拎錢，坦言現時已經沒有錢。

梅啟明被老婆Joey爆料，話佢好貪錢。（資料圖片）

第二段錄音是梅啟明和Joey，錄音中Joey講明希望能和梅啟明離婚，認為梅啟明已經傷害了兒子太深，加上有外遇，若離婚，梅啟明就可以和泰妹結婚，笑言泰妹是有錢人，這樣就可以和泰妹過有錢人生活，同時直斥他窮就不要玩女人。在記者會的時候梅啟明說每個月問梅媽拎2萬是用來給兒子的學費，Joey說很久沒有收過他給的家用，又再一次責罵梅啟明在她身上拎走6千元，連兒子1千元的零用錢也不放過，現時只求梅啟明還錢，不過梅啟明看完冇聲出，當Joey再追擊的時候，梅啟明才回覆去醫院問梅媽拎錢再還錢。Joey續說不要臉，是你應該要還錢，為何要找梅媽，更公開梅媽不給錢的原因是梅啟明玩女人，但梅啟明依然認為梅媽給錢他是理所當然，天公地道。

第三段錄音都是梅啟明和Joey，Joey說梅媽已經99歲，還繼續迫她給錢，真的很過份，梅啟明繼續不知悔改，認為拎錢是很合理，說這些錢是自己應有的，Joey強調這些錢是你細妹，並不是你的，現在所作所為和搶沒有分別，梅啟明又說沒有搶。Joey接受傳媒訪問都講到兒子來了香港，梅啟明作為父親都沒有關心過他。