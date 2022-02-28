三台收視報告│《家族榮耀》升勢持續 《爆谷一周》收視突然飆升

開電視直播英格蘭聯賽杯收視，收視有2.5，成績非常不錯。

公開三台收視報告前，先公布開電視77台周日深夜直播英格蘭聯賽杯收視，原來收視相當不錯，據開電視公關透露，由節目開始到球賽下半場大約有2.5收視點，大約162,425人收看，至於加時及12碼到捧杯收視，就要明天再公布，可能有讀者覺得數字太低，但其實開電視77台，原來有很多人不知道有這個頻道，昨晚有不少球迷，更為此場決賽，重新用電視追台，或者下載開電視App，有理由相信昨日開電視新增了不少新客戶。

《飛虎3之壯志英雄》雖然有內地已播完，但對首周收視沒有影響。

收視報告，日期為2月21日至2月27日，TVB上周首播《飛虎3之壯志英雄》，雖然劇集已內地播放完畢，但首周收視亦有22.4，起步非常好，而《家族榮耀》，播到第三周，收視亦有24.6，比上周微升1.3，証明狗血爭產劇在香港有市，至於上周最高收視為周日(27日)的《東張西望》，直播收視28.1，証明疫情資訊仍然是市民關心。

至於ViuTV最高收視為周六(26日)播映的《週六好戲勢: 最強囍事》，收視5.9，而谷德昭主持的節目《爆谷一周》收視4.5，而前周只得2.6，上升了1.9點，而上周訪問的嘉賓為花姐及MIRROR 成員Lokman、Frankie同Alton，ViuTV收視一向同MIRROR有直接關係，估計同今次收視飆升有關。