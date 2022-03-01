飛虎3壯志英雄| 黃庭鋒上載與三哥合照　嘆對方眼神表情難模仿

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》不少劇情均圍繞許俊飛（苗僑偉飾）、范少鋒（陳豪飾）、張偉樺（張兆輝飾）、展博文（馬德鐘飾）及高忠成（丁子朗飾年輕版）發展；原本為好兄弟的五人，因高忠成在 15 年前一次行動中殉職，展博文覺得許俊飛間接累死高忠，兩人自此反目不相往來；直到范少鋒被火箭炮炸死英勇殉職後，餘下的「三虎」才再度合體，最終成功放下昔日恩怨情仇、並共同阻止化武病毒在香港蔓延。

全部都係上位小生！

苗僑偉、陳豪、張兆輝、馬德鐘，四大型男靚仔又好戲，睇到觀眾流晒口水。而分別飾演四人年輕版的黃庭鋒、郭子豪、周嘉洛、吳偉豪，以及角色英年早逝的丁子朗（飾高忠成）表現同樣亮眼。

其實五位小鮮肉皆為上位小生，現年 26 歲的周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，並憑該角於 2019 年《萬千星輝頒獎典禮》中奪最佳男配角。直到去年、年僅 25 歲的周嘉洛已正式升呢男一接拍《痞子殿下》，之後緊接再於劇集《四十二章經》中擔任第二男主角，該劇煞科後又隨即於新劇《回歸》擔任重要角色，受重視程度可見一斑。

黃庭鋒同苗僑偉一樣咁有型。

同樣年紀輕輕便升呢男一的、還有現年 24 歲的丁子朗。勇奪 2016 年香港先生亞軍的他，轉眼已在無綫奮鬥了接近六年，更曾四度獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」，直至今年打破「齋提名」宿命與羅天宇齊齊獲獎。除獲得「男飛躍」，丁子朗首個處男擔正劇集《青春不要臉》亦於今年播出，飾演齊輕舟的他演出備受好評，除被指進步不少，劇中與戴祖儀的感情線亦為人津津樂道。與周嘉洛一樣，丁丁手頭上也有三部作品尚未推出，包括《金宵大廈 2》、《法證先鋒 V》及《法言人》。

而現年 33 歲的黃庭鋒，2016 年憑主持《體育世界》入行。由於外表夠陽光、笑容夠燦爛，庭鋒近年人氣一直直線攀升，繼之前在《把關者們》飾演的消防員角色殉職搞喊網民兼獲讚好戲外；庭鋒早前出發到北京為冬奧擔任外景主持，亦因高水準的專業表現獲得好評，尤其當他因不敵-30 度低溫加高山反應暈倒送院後，仍不忘於清醒後在 IG 報平安並表示「會堅持到最後」，令網民大為動容。

15 年前一次行動。

另以健美馳名的 31 歲郭子豪，早前在台慶劇《十月初五的月光》中憑金勝一角獲讚演技有進步，其手頭上未推出作品則有《金宵大廈 2》、《超能使者》及《隱形戰隊》；除了演藝路，郭子豪早前又孖住好友何廣沛及方紹聰投資 6 位數字搞製作公司，並開設 Youtube 頻道吸 Likes，可謂百足咁多爪。至於現年 23 歲的吳偉豪為五人中最年輕，早前憑《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」一角成功入屋，最近除夥拍好兄弟周嘉洛拍攝《回歸》外，手頭上未推出作品還有《有種好男人》，潛力亦是不容忽視。

許俊飛因為唔聽高忠成指令。

許俊飛因為唔聽高忠成指令。