不可能任務| 譚俊彥接受2小時5輪體能挑戰發軟蹄　畀30磅啞鈴考起

撰文：吳子生
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無綫熱血綜藝節目《不可能任務》繼張振朗率領七名藝人隊員完成「動作特技考驗」後，昨晚播出的 Mission II 由出爐視帝譚俊彥擔任隊長，並帶領七名隊員關曜儁、李思雅、伍富橋、余應彤、何泳芍、鄔嘉駿及吳紫韻，齊齊接受「特警遴選體驗」挑戰。

出爐視帝譚俊彥擔任隊長，帶領七名隊員關曜儁、李思雅、伍富橋、余應彤、何泳 芍、鄔嘉駿及吳紫韻，齊齊接受「特警遴選體驗」挑戰。

而譚俊彥 Shaun曾講過自己無論 40、50 抑或 60 歲都要勇敢面對新挑戰的，集齊七名各有所長的隊員後，便出發前往接受集體能、意志、應變等多個項目挑戰的「特警遴選體驗」。八名藝人一到埗即要接受為時兩小時的熱身挑戰（共有 5 輪項目），分別為 5 公里來回反應跑、300 下舉啞鈴、270 次掌上壓、300 下仰臥起坐，及 270 下蹲後伸腿。整個挑戰更是男、女參加者一視同仁，思雅 Cindy、泳芍 Honey 及紫韻 Purple 並未因為是女兒身而獲得優待，辛苦情況可想而知；即使曾為網球港隊代表的 Cindy，「來回跑」不久即面露痛苦神色兼面青口唇白，之後在肌肉鍛鍊環節，Cindy 雖表現回復平穩兼獲教官讚許，但在駭人的「掌上壓」挑戰中仍是被迫中途離場，及後 Cindy 受訪時坦言：「簡直係地獄式！挑戰人體嘅極限。」

連 Shaun 都舉到好痛苦。

至於精通潛水的 Honey、及有意向打女路線發展的 Purple 更是慘烈，Purple 在「來回跑」環節中僅跑了約 500 米已因嚴重落後被叫停，Honey 雖然比 Purple 捱得久一點，但亦險些抽筋。二人在舉啞鈴環節更是搞笑，Honey 舉至「紅都面晒」兼面容扭曲，Purple 則明顯冇氣又冇力。Purple 事後坦言已盡了全力：「呢對啞鈴係我三分之一嘅磅數。我哋三個女仔體力真係唔夠男仔嚟，我哋有盡量去舉起個啞鈴，基本上係用晒成身嘅力。」隊中年紀最大、現年 41 歲的 Shaun，憑藉驚人意志完成「來回跑」、「仰臥起坐」等挑戰，但在「舉啞鈴」及「掌上壓」環節卻多番到達極限兼累至標汗，事後阿 Shaun 坦承自己有弱點：「啱啱做完啞鈴再做掌上壓我真係投降！我知道自己弱點，就係上半身嘅肌肉（爭啲）。」 縱然自身難保，但身為隊長的阿 Shaun 還是不忘觀察同隊隊員狀態，並在適當時候予以支持及鼓勵，是暖男表表者。

估唔到企正喺女子組隔籬舉啞鈴，成為咗 Leo 嘅另類推動力。

而男隊員中暫以現年 28 歲、曾在健美比賽獲得亞軍殊榮的關曜儁 Leo 表現最為理想。被教官事後點名稱讚「最接近達標」的 Leo，挑戰過程中亦一度露出力竭狀態，他事後坦言全因 Shaun 及教官在旁打氣，才能堅持下去：「阿 Sir 不斷嗌住我 Number，叫我加油，畀到推動力我；阿 Shaun 又鼓勵我要做埋佢，唔好放棄。」除了正面鼓勵，思雅三名女組員亦對 Leo 起了另類激將法作用：「我舉啞鈴時，見到隔籬三個女仔都係攞緊同一個重量嚟舉，我就覺得自己梗係唔停得啦，所以我就係咁舉。」

Cindy 雖然唔能夠完成每個挑戰項目，但唔可以否認嘅係，佢由頭到尾都好認真、好 專注、好盡力。
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