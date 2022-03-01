我們的婚姻 | 白百何揭全職媽媽返職場困境　夫妻家庭分工成熱話

內地女星白百何沉寂了一段時間後，在近一兩年重返影視圈，繼去年主演的電影《門鎖》上映後，前不久與佟大為合作的新劇《我們的婚姻》也在網絡與北京衛視同步播出。雖然今次是相隔4年再度推出電視劇，但白百何的演技依然為人稱道，劇中集結一班實力派演員，聚焦時下女性面臨的問題，引起網友熱烈討論。



白百何相隔4年再推電視劇。（劇照）

劇集圍繞三個家庭展開，是時下很多家庭的縮影：白百何、佟大為飾演的沈彗星、盛江川夫婦前期選擇男主外女主內的分工模式，但兩人商量好待女兒6歲後，女方就開始外出工作；第二對曹曦文、佟悅飾演的蔣靜、陸維斌也是男主外女主內模式，不同的是，女方沒有工作計劃；第三對蔣欣、是安飾演的董思佳、李宇文則是女主外男主內。主要以白百何為家庭放棄事業，重返職場而引發的婚姻故事為主，同時也立足於不同的女性視角，令不少女性共情。

全職媽媽重返職場機會少 對女性仍存有偏見

白百何主演的沈慧星原本是一位金融系高材生，能力出眾，但懷孕後犧牲了自己的職場前景，選擇陪伴女兒成長。儘管如此，她心中的理想以及對職業的追求從未斷過：「我有我自己的職業理想要實現，有我自己的自我價值要體現，我的人生規劃裡，不能只有全職媽媽。」然而現實卻給予她重擊，女兒6歲後，她開始找工作，面試難，錄用更難，被認為家庭負擔大、零工作經驗以及與社會脫節等，因此頻繁遭拒，連做最基本的實習生都無人選擇。

劇中重返職場的白百何面試時頻繁被問及的問題。（視頻截圖）

或許是深感女性在職場的不易，白百何最終在一次偶然的機會中，被女性高層蔣欣聘請為助理。而劇中於未婚、已婚的職場女性也是抨擊不斷，好似「女性應該兼備職場與家庭」、「女性會在家照顧孩子」、「大齡女性變態」等。

主內主外只是分工 主內一方應被給予肯定

很多人對「主外」會有一個既定概念，即「賺錢養家的一方為大」，但實際上兩者只是分工不同，好似白百何在劇中講道：「在外掙錢跟在家帶娃就是分工不一樣，怎麼還得分個三六九等啊。」夫妻雙方應該平等，且「主內」的一方也並不輕鬆，甚至是更忙，包括買菜、煮飯、做家務、照顧孩子等，很多時候獨自解決家中、學校的一切事務，非常繁瑣，其實也是勞動的一方，應該被給予尊重與肯定，而不是被稱作「工人」，又或者「一切成就都是主外一方的功勞」。

除了讓大眾打破對全職媽媽的固有標籤之外，劇中也為全職爸爸「平反」。好似前文提及扮演蔣欣老公的是安，他是歷史系高材生，曾在出版社任職，做了全職爸爸後，亦對兒子教導有方，乖巧有禮貌。起初身為全職媽媽的曹曦文還表示：「我覺得，一個正真有能力、有上進心的男人，他絕對不可能天天在家帶孩子。那些口口聲聲說，為了支持老婆事業，而犧牲自己的男人，一定是掙得沒有比他老婆多。」但馬上就遭到白百何反擊：「誰規定非得男主外女主內啊，這都什麼年代了。」

其實無論男女哪一方主外主內，又抑或都主外，兩人的地位都應該是平等的，肩負的責任同樣重要，雙方應該互相理解、尊重。面對職場的女性，也亦是如此。