門鎖 | 白百何累積票房問鼎華語女演員　為4200多萬獨居女性發聲

37歲內地女星白百何因2017年疑似出軌導致事業一落千丈，雖然本人及其前夫出面回應兩人早在2015年協議離婚，但一時間深陷輿論，女方亦因此減產不少，相關報道也不太多。



白百何是中國最具票房號召力的女演員。（微博@白百何工作室）

雖然近兩年來，白百何的作品不多，但依然憑藉24套電影，以97.88億的票房成績揮低30套電影作品的周冬雨，高居華語女演員首位，極有可能成為中國首位「百億影后」。

白百何是中國票房最高的女星。（網絡截圖）

11月19日，白百何主演的新戲《門鎖》上映，影片講述獨居女性方卉（白百何飾）通過被打開的門鎖和種種痕跡，發現家中被陌生人入侵，從而發生的一系列驚悚故事，是一套典型的女性向電影。雖然評價呈兩極，但電影上映後，首日便以4000萬票房成為當日冠軍，7日收穫1.58億票房，成為同期上映的電影之最。電影除了偶像范丞丞之外，其他都是不太有流量的演員，一方面印證了白百何的號召力，另一方面，看似不可思議的電影情節，其實很貼近生活。

《門鎖》翻拍自韓國電影《門鎖》，韓國電影《門鎖》改編自西班牙電影《Sleep Tight》。（電影海報）

白百何是中央戲劇學院表演系科班出身，曾獲華表獎、百花獎影后，演技備受業內外認可，對任何角色駕輕就熟，在《門鎖》中更有一段自拍自演的片段，12秒切換5種情緒，完成表演的同時，還要控制攝像頭的角度，掌控力相當強。

+ 6

除此之外，電影聚焦的是中國一個龐大群體：獨居女性。據統計，今年國內獨居人群多達9200萬，當中女性佔比42.1%，而有關獨居女性安全受到威脅的社會案件不斷，犯案手法層出不窮，兇殘至極，搞到人心惶惶，網上也有很多關於「獨居女性自我保護」的話題，不少女性觀眾看完電影後，都紛紛留言講述自己曾經被跟蹤、騷擾，甚至虎口脫險的經歷。《門鎖》無疑是在為4200多萬獨居女性發聲，讓更多人關注這個群體，而關注，本身就是一種力量。

點擊下圖睇部分案件：

點擊下圖睇白百何靚相：