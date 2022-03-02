祝文君逝世｜患癌兩年瞞病暴瘦聲稱是減肥　最後發文令人心酸

55歲藝人祝文君因肺癌離世，終年55歲，TVB娛樂新聞台在Facebook發放消息，並由她的好友麥德羅證實死訊，據知她在家睡夢中安詳離世。第3期無綫訓練班出身的她，是藝進會永遠榮譽會長，外界對她突然病逝都感到相當愕然，因不少藝人朋友之前亦未曾聽聞過她患病。她生前最後一次更新Facebook是在今年1月28日，她曬出自己種植的盆栽「羽衣甘藍」，當時寫道「牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生？期待。」然而虎年剛到不久她便與世長辭，令人心酸婉惜。

同是會友的藝人鄧英敏表示好難過，他透露文君離世時她的家人一直在她身邊陪伴，是沒有痛苦中悄悄走完了她一生。黃澤鋒跟祝文君同樣出身於藝員訓練班，兩人認識多年且合作無間，近年他們都成為藝進同學會委員而經常見面，他對於文君死訊感到相當愕然，他最後一次見對方是在去年12月30號的會慶中，完全不覺對方有病在身，只是見她身形消瘦。他指文君沒有提及過自己患病，個樣又好開心，仍然嘻嘻哈哈，故並不知對方有肺癌，後來問過其他會長才知其實文君患肺癌已經兩年。

另外，文君另一好友劉錫賢是從共同朋友群組中見到鄧英敏提及祝文君死訊才知道，他也很愕然，因為完全不知道祝文君患重病。他憶述去年11月在朋友生日宴中跟對方一起擔任司儀，當時並不見文君有任何異樣。劉錫賢表示曾有朋友見文君瘦了很多，就奇怪地問她什麼事，她回應說是減肥，所以大家沒有再追問落去，由於當時大家都忙，一做完工作馬上離開，根本沒時間傾談。

祝文君在《食神》亦有客串演出，戲中她以主播身份採訪《瀨尿牛丸》