內地網紅梅愛偲造假烏俄大戰畫面　受罰下場超慘影片全刪公開道歉

俄羅斯跟烏克蘭的戰事正式爆發，移居烏克蘭21年的內地網紅梅愛偲，就化身戰地記者，不斷更新當地戰況。為了安全起見，他放棄了萬呎豪宅，帶同妻女躲進地下室，早前就拍片指他身處的地下室，住著烏克蘭人、中國人、俄羅斯人，他們均是由當地人帶他們避難。

梅愛偲冒著戰火，回家取回物資。（微博圖片）

梅愛偲聲稱曾親眼見到導彈從空中飛過，連日來頻頻更新發文分享當地戰況，然而卻被揭發影片涉嫌造假，誤植2年前的舊影片，當中內容參雜了2020年俄國閱兵飛行彩排及同年的黎巴嫩爆炸影片。他的微博帳號因此遭到官方懲處，被罰禁言7天，他本人也坦承疏失，公開道歉：「向大家致以真心的歉意。」並把有關影片刪了。

地下室的小朋友，有雪糕吃超級開心。（微博圖片）

他日前 (28/2) 發文道歉，表示最初是被當地百姓努力生存的各種事蹟打動，才會動念剪輯影片，聲稱：「但因為現在各種戰爭視頻太多，我無意用到了不是現在戰爭的視頻，由於我的失誤，造成了很多誤解，但確實自己也很難分辨現在哪些視頻是這幾天烏克蘭戰爭的，因為不可能每條都上街去拍。在這裡為自己的失誤向大家致以真心的歉意。」梅愛偲強調，其他影片全是他的親身經歷，無意蹭熱點、蹭流量，因此決定刪除所有與俄烏戰爭相關的影片，「專注保護家人安全，希望戰爭早日結束，和平早日到來。」

內地網紅梅愛偲指地下室，住著烏克蘭人、中國人及俄羅斯人。（微博圖片）

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下圖有梅愛偲烏克蘭炫富生活：