林作31歲「新女」Jasmine靚過明星　宣稱已婚網友大爆黑歷史？

曾與鍾培生在擂台對決的前大律師林作除了是裕美的現任男友、麥明詩的舊愛，還是保險界的當紅炸子雞，入行以來一直不斷為自己團隊招兵買馬，至今已經有逾百人跟他搵食！昨晚（3/2），林作便在IG貼出一張美女合照，歡迎相中的Jasmine Tang加入旗下團隊，更叫網友盡情Follow她、鞭策她：「相信是目前 #林作保險軍團 顏值最高的一位新成員。」而Jasmine亦有在自己的IG宣布加入保險業，不但大讚林作是值得信賴、有智慧的領袖，還指新工作是她的終身職業：「在未來一年裡，我要做到MDRT（百萬圓桌）。明年，我將會有自己的房間，我會帶領我的團隊。」

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林作出Post後短短12小時，Jasmine的IG粉絲人數翻了一倍，由1200人左右，激增至2400多人，非常犀利。不過，人紅自然事非多，有網民便在林作帖文中留言，爆料指Jasmine原本叫Ivy：「幾年前結婚後就同啲姊妹朋友反晒面之後就喺IG消失咗，之前做化妝的，成日呻苦又Story話啲客，改個名出番來做保險就講埋啲喜歡幫人喜歡交際，假左啲。」而Jasmine事實上在Facebook亦宣稱已婚。另外，原來現年31歲的Jasmine亦有玩內地大熱社交平台「小紅書」，帳戶名為「鄧碗碗」的她閒時會分享生活、工作日常，亦曾低調地曬一曬身上的名牌服飾。

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