周家蔚包到實到街市買餸　貨源充足沒現搶購潮：好多嘢都買到

本港疫情嚴峻確診數字不斷上升，加上屢傳將實施「禁足令」作全民檢測，令全港市民人心惶惶。近日，市面上更出現搶購潮，很多超級市場的貨架均出現清空情況，身為兩子之母的周家蔚（Janet）昨日（1日）就包到實到街市買餸，她在IG表示：「防曬衣變防疫衣，小心啲！買餸去！」隨後亦在限時動態上載街市情況說：「大埔街市好多嘢買，好齊全」。從相中可見，蔬菜以至冰鮮雞都有充足貨源，而Janet買好餸上車後亦立即全身消毒。



周家蔚包到實到街市買餸。（IG/ @janetchowkawai）

Janet接受《香港01》訪問時表示街市有充足貨源，並沒有出現搶購情況：「我屋企人多，所以正常都要買好多嘢。唔使同人搶，好多嘢都買到。但係我有朋友就買唔到廁紙，用到最後一卷。」她續指大約五日便會去一次街市買餸：「菜食晒就去買新鮮菜，因為屋企食菜為主，通常一餐飯都兩、三種菜。」每次外出回家後，Janet會將外套擺花園再立即沖涼。

從相中可見，街市的蔬菜以至冰鮮雞都有充足貨源。（IG/ @janetchowkawai）

疫情期間，Janet透露朋友間會互相幫忙購買日用品。當她得知朋友買不到廁紙後，亦立即伸出援手：「噚日都有幫朋友買，咁啱我要去朋友屋企攞covid test，順便幫佢買埋，佢一家9口我一家7口」。除幫助朋友外，Janet亦要照顧兩位仔仔的身心健康，為他們準備能消磨時間的在家活動：「佢同我拋公仔拋15分鐘都好開心，喺YouTube播啲小朋友拉筋同埋運動畀佢哋跟住做，同埋有同佢哋打坐，然後深呼吸嗌出嚟，等佢哋放鬆一下。」

至於屢傳的「禁足令」再加上市面的搶購潮，Janet則表示不太擔心：「自己有朋友做凍肉批發，都唔太擔心，屋企有個大冰櫃。我覺得（市面）物資足夠，不過我覺得大家唔好搶太多，唔可以自私，夠用就好。」

點撃睇Janet去街市的情況：

+ 6