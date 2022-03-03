Apink 5個成員確診！恩地自測16次狂篤鼻僅4次陽性：不確定性太高

南韓新冠肺炎持續爆發，每日確診數創新高，才剛結束特別專輯宣傳行程的女團Apink，成員們也相繼染疫，包括恩地、夏榮、普美、南珠以及初瓏，恩地雖在治療中，仍在Twitter上發文報告近況，提到自己用了16個塊篩，卻只有4個陽性，感覺病毒相當頑強，希望大家感覺身體不舒服就要趕快檢測。
恩地提到自己用了16個快篩，是不同品牌，有些是公司給的，有些則是她自己買的，還建議除了戳鼻子之外，也要戳喉嚨：「因為不確定性太高了，如果有身體不舒服，一定要多多檢測。」
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她也提到如果可以，每個快篩劑都買2個，其中一個戳喉嚨，「但這是我的經驗，雖然不一定正確，但可以參考」。Apink目前已有5位成員確診，公司也向外界表示，她們目前都沒有異常症狀，由於專輯宣傳已經告一段落，現在正在安心休養，先前她們跑活動時，也會每天都會做居家快篩，並說是近期才正式染疫。
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