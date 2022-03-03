Apink 5個成員確診！恩地自測16次狂篤鼻僅4次陽性：不確定性太高

南韓新冠肺炎持續爆發，每日確診數創新高，才剛結束特別專輯宣傳行程的女團Apink，成員們也相繼染疫，包括恩地、夏榮、普美、南珠以及初瓏，恩地雖在治療中，仍在Twitter上發文報告近況，提到自己用了16個塊篩，卻只有4個陽性，感覺病毒相當頑強，希望大家感覺身體不舒服就要趕快檢測。



恩地提到自己用了16個快篩，是不同品牌，有些是公司給的，有些則是她自己買的，還建議除了戳鼻子之外，也要戳喉嚨：「因為不確定性太高了，如果有身體不舒服，一定要多多檢測。」

【相關圖輯】若出現嚴重徵狀，請緊急致電999熱線！（點圖放大看Omicron 4個嚴重徵狀👇👇👇）

她也提到如果可以，每個快篩劑都買2個，其中一個戳喉嚨，「但這是我的經驗，雖然不一定正確，但可以參考」。Apink目前已有5位成員確診，公司也向外界表示，她們目前都沒有異常症狀，由於專輯宣傳已經告一段落，現在正在安心休養，先前她們跑活動時，也會每天都會做居家快篩，並說是近期才正式染疫。

【圖輯】點圖放大看更多Apink恩地IG照👇👇👇

+ 3

延伸閱讀：

熊熊床震畫面流出 嬌喊「不要摸那裡！」

歌迷當眾求婚 「淺堤」女主唱反應曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】