王小鳳曾與王祖賢並稱最美女鬼　嫁科技大亨移居美國陷抑鬱險自殺

呂珊在去年11月赴美登台演唱，本來完成工作就回港，但受本港第五波疫情影響，航班不斷延期或取消，滯留當地的她到處遊玩，更相約好友聚會。日前呂珊曬出一張與「鬼后」王小鳳的合照，雖然王小鳳沒有刻意打扮，但可見仍精神奕奕，已經移居美國多年的她激罕露面，十分難得！



王小鳳激罕露面！（Facebook@呂珊）

出生在一個重男輕女家庭的王小鳳，小時候經常被爸爸及哥哥打罵，飽受童年陰影的她，在14歲時就投身社會工作，先後做過飲食業雜工、業餘模特兒等，其後外形出眾的王小鳳被發掘並加入亞洲電視，自此踏入演藝圈。1984年王小鳳參演了首部電影《猛鬼出籠II艷鬼發狂》，在戲中有不少裸露戲份，令她成為話題女星。翌年王小鳳即升格做女主角，參演爾冬陞自導自演的電影《錯點鴛鴦》，更憑此戲奪得金像獎最佳女主角，同年她與林正英、錢小豪合作拍攝《殭屍先生》，在戲中飾演女鬼小玉，之後她又陸續參演了多部驚悚片，包括《平安夜》、《鬼新娘》、《殭屍翻生》、《驚魂記》等，成為當之無愧的「影壇鬼后」，更與王祖賢並稱「最美女鬼」。

重溫經典演出：

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戲中王小鳳結識了曹查理。（影片截圖）

當年人氣正旺的王小鳳，更曾為雜誌拍攝全裸寫真，轟動一時！1989年王小鳳與劉嘉玲、利智合演《四千金》，戲中王小鳳與利智飾演好姊妹，為免王小鳳被騙感情，利智設計試探曹查理，以紅色泳裝上陣的利智搶盡風頭！而在戲外，有報道指在電影開拍當日，女主角利智原本站在第一排，但就被王小鳳排擠，叫她站到後排。

為免好姊妹被騙感情，利智設計試探曹查理。（影片截圖）

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不過王小鳳的感情路就不如事業順遂，她在拍攝《驚魂記》時與男友分手，大受打擊的她放縱自己抽菸、酗酒，甚至一度吸毒，幸好後來遇到科技大亨許立信，兩人在1991年結婚，婚後王小鳳逐漸淡出幕前並移居美國，其後誕下一子。在美國從商多年的許立信，曾創立電腦公司eMachines，一度是美國第二大的個人電腦品牌，2004年他以約2.9億美元將公司售予Gateway，並將純利的五成半（約7,250萬美元）分給員工，平均每人獲分400萬港元，此舉當年轟動全美，許立信更被封為「絕世好老闆」。不過看似幸福的王小鳳卻在2002年換上躁鬱症，經常發脾氣，甚至自殘，但幸好老公許立信對她不離不棄，王小鳳成功戰勝情緒病。2011年王小鳳曾復出拍攝電影《勁抽福祿壽》，經歷坎坷的她如今已擺脫過往陰影，生活自在！