煮．野食| 教「新抱仔」Ayan御夫術 肥媽寸爆6號買蝦衰孤寒

由肥媽Maria Cordero和陸浩明（6號）主持的無綫全新綜藝節目《煮．野食》，日前播出的第10集，肥媽、6號到訪上水坑頭休閒農莊，並邀來6號女友陳詩欣（Ayan）做嘉賓。節目中，一對小情侶瘋狂放閃，6號孖住Ayan手拖手落田種菜，又玩甜蜜互餵，睇到人眼冤！

6號講笑話會喺《東張西望》宣布婚訊，真係無厘正經。

該集為 6號及其女友度身訂造了「問答」環節，每條問題均擺明「為難」6號。其中一條導演問拍了9年拖的6號，與Ayan的相識紀念日是幾月幾日，6號即淡定回應：「9月17日。」隨即遭製作組笑指求生欲極強；之後導演再問二人結婚紀念日是何時，6號搞笑回應謂：「咁又未知喎，或者留意《東張西望》啦，哈哈。」曲線宣傳公司節目，果然識撈。6號最終技巧地逐條問題「拆彈」，成功化危為機，女友Ayan亦被口花花男友冧到暈得一陣陣。另6號自爆情人節因忘記送禮物給Ayan，說著竟就地取材送上西蘭花「補鑊」，在旁的肥媽看不過眼即搞笑叫6號「死開」，非常爆笑。

6號竟然夠膽死送西蘭花補鑊！

錫Ayan錫到燶的肥媽，開飯期間又與「新抱仔」分享婆媳相處心得：「你又唔係同你奶奶瞓，你就吓我，我就吓你啦！我教過一個長輩，新抱買粒花生畀你，個心都係有你，我覺得做長輩嘅，只要後生肯買嘢畀你，你都係開心架！」最後，肥媽炮製素食「佳偶天成」（西芹雲耳炒蓮藕片）祝福兩人，並順道向Ayan傳授「御夫術」：「要鎖住男人個心就要鎖住佢個胃，因為佢習慣咗你嘅嘢食，佢出去食嘢就唔開心！」

肥媽向「新抱仔」Ayan分享婆媳相處心得。

肥媽笑6號三不像同埋孤寒！