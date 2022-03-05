吳浩康郭思琳閃婚兼雙喜臨門　奉子成婚自言已定性　情史戰績彪炳

現年38歲的吳浩康 (Deep) 出道多年，戰績最彪炳卻非歌唱演藝事業，而是情史，除數之不盡的𡃁模緋聞外，他還與視后胡定欣、莊思敏、鍾舒漫、李昭南以及崔碧珈都曾經有過一段情，他更曾被指背住未婚妻鍾舒漫，於一個月內連追六個女仔。感情生活多姿多采的Deep，近日卻被爆出與曾參選港姐，35歲的郭思琳奉子成婚，並已於上月低調入紙申請註冊結婚。Deep昨日（4/3）直認今次雙喜臨門，即將榮升做爸爸，感情生活多姿多釆的他終於安定下來成家立室。

吳浩康終於成家立室。(吳浩康IG)

Deep去年3月被踢爆暗撻當時仍有男友的郭思琳，兩人於白色情人節被捕影到孖住到南丫島過夜，有指其實已拍拖半年。事後他們異口同聲堅稱彼此只是朋友關係，思琳又澄清自己其實已回復單身，並非背男友偷食，之後她更公開向舊愛追討7位數欠債，與對方劃清界線。Deep與思琳雖然從來沒有公開認愛，但原來他們低調發展了地下情。從兩人的擬結婚通知書曝光可見，他們報住觀塘同一地址，婚前已共賦同居。

郭思琳 (郭思琳IG)

Deep接受傳媒訪時直認結婚是雙喜臨門，生BB是預計之內，剛剛3個月可以講了，又指BB是最大的禮物，好開心如同中獎一樣。他會於3月到婚姻登記處結婚，待疫情過後才補擺喜酒。他透露與郭思琳拍拖逾半年，由於雙方均曾經歷不少，感情一日千里，他有跪地唱歌並送上鑽戒鮮花求婚，又自言已定性否則不會生BB。