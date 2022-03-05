花姐感觸指唔啱做經理人　被指態度囂張感不快：我覺得自己好卑微

花姐成功孕育出人氣男團MIRROR和ERROR，繼上星期在YouTube節目《絲打圍爐》分享挑選男團時的情況和準則後，今個星期她就大談做經理人的感受。花姐是當紅偶像的經理人，而她自己亦接下不少廣告，正當外界以為她或多或少感到自滿時，但花姐卻略帶委屈說：「我覺得自己好卑微。」



正當外界以為花姐成為經理人後會感到自滿時，但她卻略帶委屈說：「我覺得自己好卑微。」（影片截圖）

MIRROR和ERROR得到大眾喜愛和認同，主持人蝦頭問花姐有否曾經覺得自滿，或者心態上有沒有變化時，花姐先感觸表示：「講呢啲會喊，但我唔會喊」。隨後再坦言這個問題一直困擾她：「有個好親嘅長輩好惡同我講，『出面啲人話你做咗經理人之後態度變晒，囂張、不可一世』，佢再講邊啲人話我，原來係啲曾經好Friend嘅人，我就好唔開心，我覺得我做咗經理人之後好卑微。」

花姐解釋以前做監製時可以控制導演、可以做自己喜歡的節目，但現時的工作就像保姆一樣：「我同返長輩講，我為咗我份工感到自卑，但你哋竟然話我沾沾。」她說真誠待人一直是做人基本原則，所以聽到這些評價後很不開心：「我覺得自己冇變過，之不過而家職業、工作性質令我對人態度唔同咗，唔可以粗聲粗氣、好多嘢就算同朋友都唔講得，大家就會覺得，你而家唔同我講嘢、唔約我食飯，呢個人囂喇，其實唔係。」

花姐指有人認為她做經理人後變得囂張和不可一世。（影片截圖）

花姐感觸指自己不適合做經理人，假如公司找到更合適人選捧MIRROR和ERROR，花姐大概會一口答應放棄：「應該有個更好嘅人，令佢哋上得好啲，當然會唔捨得，但唔會唔畀，我始終唔係做緊一樣好鍾意嘅嘢。」

花姐坦承自己也有夢想，但做經理人後只是替別人實現夢想：「好想同老公去旅行，好想擁有全自己監製、寫稿、拍攝嘅作品，我年紀唔細，再唔快啲做就冇機會，但我用咗呢段時間湊MIRROR、ERROR。所以大家話我好囂張、好得戚，你就更加唔開心，明明唔係想要呢啲。」工作上遇到的種種困難和不快，花姐慶幸老公成為最強後盾，外表強悍的她在老公面前亦會變回小鳥伊人的模樣。

點撃睇花姐點講：

+ 18

同場加映

花姐《造星》海選已認定姜濤 不理眾人反對堅持簽阿Jer：好自豪