陳敏之質問好姊妹係咪俾人呃過　胡定欣先沉默：冇話呃唔呃嘅

現年40歲的胡定欣一向給人女強人的感覺，貴為TVB兩屆視后的她事業成功，但感情就未有着落，早前她作客陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》時大談感情觀，她直言自己太過理智成為感情的阻礙之一，但就指自己都有感性的一面：「嗰個人出現，我就唔會咁（理智）㗎喇。」相比起事業再創高峰，再奪視后，定欣亦坦言更希望找到「Mr. Right」︰「我唔需要諗，呢條唔係一條問題。」



胡定欣等緊Mr. Right出現。（YouTube影片截圖）

胡定欣曾兩度奪得視后，成績有目共睹。（視覺中國）

定欣在演藝事業上的成績有目共睹，但愛情路上卻依然交白卷，她亦直言自己不容易相信人。眼見好姊妹仍未找到另一半，敏之都忍不住問道：「你受咗咩傷害呀？係咪俾人呃過呀？」定欣先是沉默，其後再一笑帶過：「冇呢啲乜嘢呃唔呃嘅，感情係雙方面嘅，都40歲人啦，你總有感情上嘅經歷。」言談之間似乎有難言之隱，而敏之就不斷催婚：「你唔好再同我玩一兩年又話換畫，真係唔得㗎喇，而家我畀個target你，我只畀你拍半年拖到你就好結婚喇，跟住你就試下即刻懷孕。」

敏之忍唔住問定欣係咪俾人呃過。（YouTube影片截圖）

定欣一笑帶過。（YouTube影片截圖）

不過定欣就慨嘆要找到「Mr. Right」不容易：「首先要付托終身啦，嗰個人其實係咪同你同步想組織家庭或者係同一個方向，即係你喜歡一個人，跟住同佢點走嗰條路係兩樣嘢。」去年定欣在黎芷珊主持的節目《單對單》中自爆已單身六年，更表示曾有一段時間非常沮喪，對愛情感到絕望，甚至向朋友傾訴：「我覺得我會孤獨終老。」

定欣在節目《單對單》中自爆已單身六年，更表示曾有一段時間非常沮喪，對愛情感到絕望，甚至向朋友傾訴：「我覺得我會孤獨終老。」（YouTube影片截圖）

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回顧定欣的感情路，可謂是坎坷不順，她亦直認自己每段戀情都很短暫，最長的一次僅維持了兩年半。2004年定欣與吳浩康公開戀情，當時男方惹上官非、事業受挫，她仍不離不棄，可惜2006年吳浩康就移情新歡莊思敏。之後定欣先後與馬國明、廣告界才俊沈栢淳、音樂人陳明道傳出戀情，但都是無疾而終。直至2016年定欣與陳展鵬因合作劇集《城寨英雄》而傳出緋聞，人前人後都Sweet到爆，同年兩人雙雙獲頒視帝視后，更不避嫌在鏡頭前吻賀對方。不過陳展鵬後來被影到與單文柔山頂密會，他更即時與定欣撇清關係，有傳定欣因感到被利用而大發雷霆。現時定欣亦非常享受獨處時光，希望她早日找到如意郎君！

2016年陳展鵬與胡定欣雙雙獲頒視帝視后，更不避嫌在鏡頭前吻賀對方。（視覺中國）

回顧坎坷情路：