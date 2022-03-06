內地18歲網紅5年整容百次比蛇精更恐怖　網民喊驚：什麼審美標準

自從網紅盛行充斥網絡世界，內地有不少網紅都擁有一張標配的網紅臉，以靚樣吸納粉絲和流量，當中有人天生麗質，有人靠化妝，也有不少是靠整容的。內地有位網名叫「小z娜娜nana」(周楚娜) ，現年18歲的網紅就整容成癮，她自13歲開始整容，5年時間整容逾100次，花費巨額誓要變成「真人芭比娃娃」，結果整至現在已經面目全非，外貌可說是蛇精與異形的混合體，嚇壞了一眾網民，不少網民看完她的樣子都留言表示：「真的好可怕」、「嚇死人」、「這是什麼審美標準」、「明明原生樣子很好看」、「愈整愈醜」。

內地網紅小z娜娜Nana。(微博圖片)

娜娜原本是正常少女的模樣，雖然不是美女，但也自然好看，可是經歷過60次整容後，她已變成了錐子臉尖鼻子的「蛇精臉」，再加上大如5蚊的雙眼，驚嚇程度破表。2004年出生的她在微博上自爆從13歲開始已經整容，她坦言自己天生樣貌生得平庸，五官不好看，而且臉很大，爲了變成真人芭比娃娃，不惜花費巨額做整容手術。一直追求「芭比臉」的她，除了雙眼皮、眼角、鼻子，另外還做了全臉磨骨、吸脂、豐臀等等，各類整容手術數之不盡。她甚至表示自己打玻尿酸每次都花費幾萬人民幣，打了多達一桶的量，更曬出整容收據，價錢從千元至數十萬不等，估計花費了逾500萬人民幣，相當驚人。

娜娜與她的媽媽。(微博圖片)

娜娜承認自己整容上癮，就算手術後效果已經達到極緻，自己仍然覺得「還差那麼一點，不夠到位」。由於她整容整到已是改頭換面級別，所以她一年換了4次身份證。她直言整容只要自己開心就好，不會理會別人的説辭。而整容已經嚴重影響到她的校園生活，她因爲整容過度而被迫休學一年，上學期間甚至請假3個月去整容而錯過了考試，還有剛整完容綁著繃帶去學校的嚇人經歷。由於她因爲整容過度導致身體變差，現在只能休學在家休息，她表示有計劃到英國留學。娜娜家境富裕，父母竟也支持她花費巨額來整容。